Ляшко ответил, успеют ли в Украине сделать 14 млн вакцинаций до конца года

В Украине есть ресурсы, чтобы сделать до конца года 14 млн прививок от COVID-19, как запланировано в дорожной карте, главное – желание граждан вакцинироваться.

Такое заявление в интервью НВ сделал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, отвечая на вопрос журналистки о темпах прививочной компании в стране. Она отметила, что чтобы успеть сделать заявленное количество уколов, нужно делать не менее 48 тысяч прививок против коронавируса в день.

"Наша выходная мощность – это 600 мобильных бригад, которые делают 80-100 прививок в сутки (но при последующих этапах это количество будет уменьшено, ведь они будут ездить к маломобильным группам населения); 4250 кабинетов прививок, которые делают 30 прививок в сутки, и резервные 11 тысяч кабинетов, оказывающих рутинные прививки", – рассказал Ляшко.

Если в Украине будет большое количество вакцин, Минздрав готов на один-два месяца приостановить проведение рутинных прививок и использовать этот ресурс для охвата вакцинации, добавил он.

"Месячная мощность – пять-семь миллионов; и это только мобильными бригадами и пунктами прививки", – добавил заместитель главы Министерства здравоохранения.

Он подчеркнул, что если кабинеты рутинных прививок будут вакцинировать от COVID-19, эта мощность возрастает еще на три-четыре миллиона.

"Поэтому возможности есть, главное – желание вакцинироваться. Не надо прибегать к панике – сейчас необходимы системные вещи, которые осуществляет Министерство здравоохранения", – подытожил он.

Напомним, прививку от коронавируса за 12 марта сделали 9 304 украинца. С начала кампании вакцинации в Украине был привит 47 541 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL: