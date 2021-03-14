Ляшко ответил, успеют ли в Украине сделать 14 млн вакцинаций до конца года
В Украине есть ресурсы, чтобы сделать до конца года 14 млн прививок от COVID-19, как запланировано в дорожной карте, главное – желание граждан вакцинироваться.
Такое заявление в интервью НВ сделал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, отвечая на вопрос журналистки о темпах прививочной компании в стране. Она отметила, что чтобы успеть сделать заявленное количество уколов, нужно делать не менее 48 тысяч прививок против коронавируса в день.
"Наша выходная мощность – это 600 мобильных бригад, которые делают 80-100 прививок в сутки (но при последующих этапах это количество будет уменьшено, ведь они будут ездить к маломобильным группам населения); 4250 кабинетов прививок, которые делают 30 прививок в сутки, и резервные 11 тысяч кабинетов, оказывающих рутинные прививки", – рассказал Ляшко.
Если в Украине будет большое количество вакцин, Минздрав готов на один-два месяца приостановить проведение рутинных прививок и использовать этот ресурс для охвата вакцинации, добавил он.
"Месячная мощность – пять-семь миллионов; и это только мобильными бригадами и пунктами прививки", – добавил заместитель главы Министерства здравоохранения.
Он подчеркнул, что если кабинеты рутинных прививок будут вакцинировать от COVID-19, эта мощность возрастает еще на три-четыре миллиона.
"Поэтому возможности есть, главное – желание вакцинироваться. Не надо прибегать к панике – сейчас необходимы системные вещи, которые осуществляет Министерство здравоохранения", – подытожил он.
Напомним, прививку от коронавируса за 12 марта сделали 9 304 украинца. С начала кампании вакцинации в Украине был привит 47 541 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В интервью Ляшко также пояснил, как можно использовать "лишние" дозы вакцины от COVID-19.
Он сказал, что украинцев старше 80 лет будут вакцинировать по месту их проживания. Сейчас в правительстве думают, как уговорить людей согласиться на прививку.
В МОЗ Украины готовятся к Пасхе и возможной вспышке инфекции после праздничного периода. Точных прогнозов относительно распространения коронавируса не дают, но ожидают, что зимне-весенний эпидемиологический период завершиться в ближайшее время.