За месяц COVID-19 убил в 2,5 раза больше украинцев, чем грипп и пневмония. Статистика

Дарья Дурова Общество 18:53, 22.03.2021 Обновлено: 19:06, 22.03.2021

В Украине за январь 2021 года 3 922 человека умерли от COVID-19, от гриппа и пневмонии за этот же период – в около 2,5 раза меньше, 1 499 граждан.

Соответствующая статистика была опубликована в отчете на сайте Государственной службы статистики. Всего за указанный месяц скончался 57 721 украинец (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

Больше всего граждан умерло от болезней системы кровообращения – 37 618 (из них от ишемической болезни сердца – 26 360).

Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 539 человек за месяц (среди них туберкулез – 247, СПИД – 191).

В результате внешних причин погибли 2 526 украинцев. Среди них:

  • транспортные несчастные случаи – 318;

  • утопления – 64;

  • пожар – 155;

  • случайное отравление (кроме алкоголя) – 175;

  • отравление алкоголем – 219;

  • самоубийства – 433;

  • умышленные убийства – 143.

Добавим, статистика приводится без учета оккупированных украинских территорий Крыма и Донбасса.

Данные по причинам смертей украинцев за январь-2021:

Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Общество

Смотрите также

Украинец отправил непобедимого боксера в убийственный нокаут на 2-й минуте боя. Видео

"АВК Конфекшинери": "Гулливер" – постный продукт и подходит для веганов

Ситуация с COVID-19 в Украине угрожающая, пик будет через месяц, – академик НАН

Россия нанесла удар по сирийскому Идлибу: погибли люди. Фото

В Киеве рыбак спас мальчика на льдине с помощью спиннинга. Видео