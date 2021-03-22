За месяц COVID-19 убил в 2,5 раза больше украинцев, чем грипп и пневмония. Статистика
В Украине за январь 2021 года 3 922 человека умерли от COVID-19, от гриппа и пневмонии за этот же период – в около 2,5 раза меньше, 1 499 граждан.
Соответствующая статистика была опубликована в отчете на сайте Государственной службы статистики. Всего за указанный месяц скончался 57 721 украинец (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).
Больше всего граждан умерло от болезней системы кровообращения – 37 618 (из них от ишемической болезни сердца – 26 360).
Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 539 человек за месяц (среди них туберкулез – 247, СПИД – 191).
В результате внешних причин погибли 2 526 украинцев. Среди них:
транспортные несчастные случаи – 318;
утопления – 64;
пожар – 155;
случайное отравление (кроме алкоголя) – 175;
отравление алкоголем – 219;
самоубийства – 433;
умышленные убийства – 143.
Добавим, статистика приводится без учета оккупированных украинских территорий Крыма и Донбасса.
Данные по причинам смертей украинцев за январь-2021:
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
по данным Минздрава, больше всего в Украине риску заболеть коронавирусом подвержены люди в возрасте 50-59 лет, а также 60 лет и старше.
COVID-19 в нашей стране распространяется с запада на восток. Этим он похож на ОРВИ (острую респираторную вирусную инфекцию), с той разницей, что она иногда распространялась в Украине в обратном направлении.
Наибольшую динамику роста количества больных на сегодня имеют три региона – это Киев, Винницкая и Ивано-Франковская области.
Кроме того, стало известно, что на территории нашего государства была выявлена опасная мутация британского штамма коронавируса. К такому выводу пришли ученые украинского Института молекулярной биологии и генетики.