За місяць COVID-19 вбив у 2,5 рази більше українців, ніж грип і пневмонія. Статистика

Дар'я Дурова Суспільство 18:53, 22.03.2021 Оновлено: 19:06, 22.03.2021

В Україні за січень 2021 року 3922 особи померли від COVID-19, від грипу і пневмонії за цей же період – у майже 2,5 рази менше, 1499 громадян.

Відповідну статистику було опубліковано у звіті на сайті Державної служби статистики. Всього за вказаний місяць помер 57 721 українець (щоб подивитися документ, доскрольте сторінку до кінця).

Найбільше громадян померло від хвороб системи кровообігу – 37 618 (із них від ішемічної хвороби серця – 26 360).

Інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 539 осіб за місяць (серед них туберкульоз – 247, СНІД – 191).

Унаслідок зовнішніх причин загинули 2526 українців. Серед них:

  • транспортні нещасні випадки – 318;

  • утоплення – 64;

  • пожежа – 155;

  • випадкове отруєння (крім алкоголю) – 175;

  • отруєння алкоголем – 219;

  • самогубства – 433;

  • умисні вбивства – 143.

Додамо, статистика наводиться без урахування окупованих українських територій Криму та Донбасу.

Дані щодо причин смертей українців за січень-2021:

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Скриншот
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