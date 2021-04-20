Радуцкий: нужно готовиться к четвертой волне COVID-19, она может быть более угрожающей

В Украине еще не завершилась третья волна коронавируса, хотя эпидемиологическая ситуация в части регионов стабилизировалась. Тем не менее, уже нужно готовится к следующему всплеску заболеваемости COVID-19.

Заявление об этом сделал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook во вторник, 20 апреля. По его словам, четвертая волна пандемии может быть более угрожающей из-за распространения новых штаммов.

Радуцкий указал, что во многих государствах Евросоюза третья волна коронавирусной болезни пошла на спад: к примеру, в Италии, Польше, Чехии.

"Страны ЕС начали постепенное ослабление карантина. В Украине, как и в других странах, также эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, наблюдается положительная динамика. Хотя в некоторых регионах до сих пор опасным остается уровень занятости коек в реанимации: в Харьковской области – 85%, в Сумской – 78%, в Николаевской – 77%", – отметил нардеп.

Он напомнил, что 13 регионов страны остаются в "красной" зоне, три – в "желтой".

"Еще не завершилась третья волна коронавируса, а нам нужно готовиться к четвертой. Традиционно сезон активного распространения вирусных заболеваний начинается осенью. Ученые прогнозируют, что четвертая волна может быть более угрожающей из-за распространения новых штаммов коронавируса", – написал Радуцкий.

Так, в Индии обнаружили новый вариант COVID-19 с двумя мутациями. Исследование этого штамма продолжается, но он может оказаться опаснее "британского" и "южноафриканского".

Украинские эпидемиологи, проанализировав 1200 случаев повторного заражения граждан, пришли к выводу, что чаще всего люди снова инфицировались через 3-4, иногда 5 месяцев. Кроме того, были зафиксированы единичные случаи заражения через полтора месяца.

"Поэтому видим, что высокий уровень антител в организме сохраняется недолго. Те пациенты, которые недавно переболели коронавирусом, могут инфицироваться уже осенью", – отметил парламентарий.

Единственным способом предупредить четвертую волну он назвал значительное ускорение темпов вакцинации.

"Израиль, США, Великобритания планируют провести прививки всего взрослого населения уже через несколько месяцев. Украина может не успеть провакцинировать граждан до конца года", – указал народный депутат.

Он назвал темпы прививочной кампании в стране неудовлетворительными.

"4 апреля президент дал задание правительству разработать новый Национальный план вакцинации. Жду этот документ. Хочу увидеть четкие шаги, которыми Минздрав предлагает до конца года провакцинировать 70% населения страны", – подытожил он.

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