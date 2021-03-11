COVID-19 может вызвать долгосрочный синдром, вызывающий головокружение, – ученые

Ученые подозревают, что одним из долгосрочных последствий COVID-19 может быть редкое сердечное заболевание, известное как постуральная ортостатическая тахикардия, вызывающее головокружение и обмороки.

К такому выводу пришли эксперты из Лундского университета (Швеция), передает Daily Mail. Они обследовали около 250 пациентов из Стокгольма, у которых через несколько месяцев после заражения развился этот синдром.

Отмечается, что это состояние чаще всего вызывает головокружение при вставании, а также сердцебиение, головную боль, усталость, помутнение зрения.

Причины этого состояния зачастую не устанавливаются, но они могут быть спровоцированы вирусным заболеванием, тяжелой инфекцией или травмой. По мнению ученых, в этот перечень также стоит добавить коронавирус.

Ведущий автор исследования Мадлен Йоханссон отметила, что, хотя долгосрочный прогноз еще неизвестен, некоторые их пациенты (около 25-50%) самостоятельно выздоравливали через 6-9 месяцев. Впрочем, часть переболевших COVID-19 страдала от указанных симптомов более продолжительное время.

По словам врачей, лекарства от постуральной ортостатической тахикардии (ПОСТ) не существует, хотя есть препараты, действующие на отдельные симптомы.

"Поскольку количество сообщений о пациентах с COVID-19, страдающих от долговременных симптомов, не связанных с их первоначальным диагнозом, продолжает расти, важно повышать осведомленность о ПОСТ как о возможном долгосрочном осложнении", – подчеркнула Йоханссон.

При этом исследователи указали на то, что не следует исключать других возможных причин этого состояния (обезвоживание, другие инфекции, стресс, анемия).

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