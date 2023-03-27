Чудом не пострадали мирные жители: оккупанты обстреляли частный сектор в Мелитополе – СМИ

Российские оккупанты обстреляли частный сектор во временно захваченном Мелитополе. Вследствие этого чудом не пострадали мирные жители.

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Об этом сообщает местный Telegram-канал "РИА-Мелитополь". Так, утром в место дислокации оккупантов на проспекте 50-летия Победы и в Локомотивное депо прилетело приветствие от Вооруженных сил Украины.

В ответ захватчики запустили ПВО в небо над частным сектором, в надежде сбить ракеты, летящие точно в цель. Но получилось не очень.

Ракета от зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" прилетела на улицу Суворова, только чудом не повредив жилые дома. Примечательно, что находится это место в нескольких километрах от объектов, в которые сегодня прилетело.

"Сейчас ракета торчит из земли между постройками. Оккупанты выставили оцепление и ждут саперов", – отметили источники.

Напомним, утром 27 марта во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремело несколько мощных взрывов. Над позициями, где располагались путинские войска, поднялся столб черного дыма.

Партизаны военного движения "Атеш" в своем Telegram сообщили, что в результате мощных взрывов в Мелитополе было ликвидировано много российских оккупантов. Большие потери врага подтверждают местные партизаны.

Напомним, утром 23 марта во временно оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв. Самодельное взрывное устройство сработало в автомобиле местного коллаборанта, бывшего полицейского Сергея Сковырко.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе 14 марта произошла очередная "бавовна". Взрыв был такой силы, что его слышал весь город. Позже стало известно, что взорвался и загорелся автомобиль местного коллаборанта Ивана Ткача. От полученных ранений предатель скончался.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украинские партизаны намекнули, что оккупантов в Мелитополе ждут "сюрпризы". В городе начала действовать организация "Атеш", которую создали украинцы и крымские татары.

– Генерал армии США Бен Ходжес назвал первоочередной приоритет для освобождения Мелитополя. По его словам, это прекращение российской логистики через Мариуполь и сам Мелитополь в оккупированный Крым.

– На Запорожском направлении начинается формирование будущего поля боя, что напоминает операцию по освобождению правобережья Херсонщины. Запорожский фронт оживает, отметил военный эксперт Сергей Згурец.