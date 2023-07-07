'Чтобы сын в садик попал': оккупант бессмысленно попытался объяснить, почему пришел убивать украинцев. Видео

Очередная партия захватчиков, взятых в плен 3-ей отдельной штурмовой бригадой, подготовила новую серию оправданий причин, по которым она приехала в Украину убивать мирных людей и оккупировать территории суверенного государства. Большинство из них, как и полагается, весьма безвинные и даже милые: например один военных РФ сказал, что хотел отправить маленького сына в садик.

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Кадры допроса опубликовали на Telegram-канале боевого подразделения. Украинский командир пообщался с пятеркой пленных врагов и удивился их находчивости (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я из-за сына пошел на войну. Он у меня еще маленький, я хотел его отправить в садик. А без удостоверения, что отец ветеран боевых действий это практически невозможно. Очереди большие, сложные процедуры", – делится тяготами жизни захватчик.

После того как россиянин ответил на призыв о мобилизации Кремлем, он получил соответствующую "корочку". Ради этой "корочки" оккупант был готов убивать и погибнуть сам.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мобилизованные россияне из Уссурийска пожаловались, что их "обманом завели" на передовую в Клещиевку под Бахмутом,где держали под огнем ВСУ, оставив без связи, "поддержки авиации и артиллерии". Четверых из них держат в СИЗО в оккупированном Луганске из-за отказа возвращаться на передовую.

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