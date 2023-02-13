''Чтобы были здоровы и выгнали супостата!'' Украинская бабушка, которая лепит вареники для воинов, обратилась к ВСУ. Видео

В сети показали видео бабушки в одном из украинских городов, которая готовит вкусности для защитников Украины. Она решила кормить воинов, чтобы они были сильными, смогли освободить все оккупированные Россией территории и выгнать захватчиков из Украины.

Видео дня

Кадры украинской берегини распространили Telegram-каналы в воскресенье, 12 февраля. На видео показано, как бабушка готовит тесто для вареников (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

У женщины спросили, для кого она готовит. На что она ответила, что для ребят, которые находятся на передовой и борются с российскими агрессорами.

Она призвала украинских воинов держаться и быть сильными, чтобы победить врага.

"Варенички леплю мальчишкам, деткам тем, что на фронте. Чтобы они были здоровые, сильные и выгнали супостата, всех кац*пов, чтобы их здесь и близко не было. Чтобы они и домой не возвращались", – призвала украинка.

Ранее в сети рассказали историю 93-летней украинки Елены Владимирец из Винницы, которая вместе с дочерью Ниной изготавливает окопные свечи для украинских защитников. Ежедневно женщине удается производить более полусотни свечей.

Сама же Елена рассказала, что день и ночь молится о наших защитниках. Свечи женщины производят у себя дома, а материалами для них их обеспечивают волонтеры.

А в городе Сторожинец Черновицкой области волонтером стал 10-летний Давид Никифоряк. Он самостоятельно готовит сладкие пончики и продает их на местном рынке, чтобы вырученные деньги передать на ВСУ.

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