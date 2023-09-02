Вы знали, что в православной церкви есть пророк, который предсказал множество сбывшихся пророчеств, в том числе об Украине?

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Далее текст на языке оригинала.

Днями одна шановна мною людина розповіла про преподобного Серафима Вирицького, людину унікальної долі, яка заробила з нуля великий капітал у 19 столітті, здійснила багато добрих справ для нужденних, а потім прийняла постриг у ченці.

Він мав короткий досвід перебування вже в радянській в'язниці, де відбувалися, як пишуть у книгах, чудодійні події.

Але відомий він став тим, що був пророком, і всіх, хто приходить до нього, називав по імені (хоча вони не представлялися) і багато міг розповісти про їхнє життя.

Декілька його відомих пророцтв:

Про росію:

1. "Якщо російський народ не прийде до покаяння, може статися так, що знову повстане брат на брата"

2. "Настане такий час, коли в Росії буде духовний розквіт. Відкриються багато храмів і монастирів, навіть іновірці приїжджатимуть до нас хреститися на таких кораблях.

Але це ненадовго років на п'ятнадцять, потім прийде антихрист" (ім'я антихриста ви знаєте).

3. "Багато країн ополчаться на росію, але вона вистоїть, втративши більшу частину своїх земель

(ну по-перше, є за що ополчитися, а по-друге, "втративши" свої землі, вистоявши", це як?)

4. "Настане час, коли Росію роздиратимуть на частини. Спочатку її поділять, а потім почнуть грабувати багатства.

Захід всіляко сприятиме руйнації Росії і віддасть до часу східну її частину Китаю.

Далекий Схід будуть прибирати до рук японці, а Сибір – китайці, які переселятимуться в росію, одружуватимуться з росіянами і зрештою хитрістю і підступністю візьмуть територію Сибіру до Уралу.

Коли ж Китай забажає піти далі, Захід чинить опір і не дозволить"

І пророцтва про Україну:

"Він передбачив, що Україна стане незалежною країною наприкінці ХХ століття". Це пророцтво справдилося 1991 року. "Він передбачив, що в Україні буде багато революцій та політичних потрясінь". Це пророцтво також здійснилося. "Він передбачив, що Україна страждатиме від війни та окупації." Це пророцтво також здійснилося. Україна стане вільною, але платитиме за це високу ціну. Буде багато крові та страждань. Але Україна виживе і стане процвітаючою країною Україна відіграє важливу роль у світовій історії. Вона стане духовним центром для всього світу Україна багато страждатиме, але вона виживе і стане сильною і процвітаючою державою.

Ви можете приймати його слова на віру чи ні, але якщо Православна церква сама (!) визнала його пророком, то на це, мабуть, були підстави)