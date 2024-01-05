'Что вы делаете? Отстаньте': в Харькове военкомы силой затащили мужчину в машину, в ТЦК отреагировали. Видео

3 января в сети разлетелось видео, на котором, вероятно, сотрудники Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки силой затащили мужчину в машину. В ТЦК и СП уже отреагировали на инцидент и пообещали разобраться в причинах "конфликтной ситуации".

Видео дня

Так представители центра ответили на запрос издания Liga.net. Там отметили, что выяснением обстоятельств занимается военная служба правопорядка в ВСУ и правоохранительные органы.

"Изучаются все обстоятельства, приведшие к конфликтной ситуации, и проверяется соблюдение должностными лицами порядка оповещения военнообязанных", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ситуация на видео выглядела как минимум странно. Мужчина в штатском громко кричал: "Что вы делаете? Отстаньте!". Он отбивался руками и ногами, пока трое других, двое из которых – в военной форме, силой тянули к бусу. Наконец мужчину таки затолкали в машину – бросили прямо на пол, где он продолжал махать ногами.

Напомним, 1 января сотрудники ТЦК посетили горнолыжный курорт Драгобрат. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчины в военной форме общались с отдыхающими.

Спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире OBOZ.UA пояснил, что сотрудники ТЦК имеют право раздавать повестки во всех общественных местах.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Во время заседания комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки перед нардепами выступили министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Они обосновали перед избранниками необходимость усиления мобилизации.

– Отца восьми детей, которого сняли с военного учета еще 19 лет назад, не выпустили из Украины. Пограничники сослались на неточность в документе с ТЦК, где, по их словам, "снят с учета" необходимо заменить "исключен из учета". В ТЦК же отказались что-либо исправлять.

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