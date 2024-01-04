Отца восьми детей не выпустили из Украины из-за одного слова в документе из ТЦК: что произошло и почему разгорелся скандал

Отца восьми детей из Одессы, который был снят с военного учета еще 19 лет назад, не выпустили из Украины. Пограничники сослались на неточность в документе из ТЦК, где, по их словам, "снят с учета" необходимо заменить на "исключен с учета". В ТЦК в свою очередь отказались что-либо исправлять.

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О случае, который произошел в канун Нового года, 31 декабря, рассказала в Facebook супруга многодетного мужчины, активистка, фотокорреспондентка Ирина Семкина-Мецкер. "Мой муж вез женщину на пропускной пункт Паланка (граница с Молдовой. – Ред.), и его не выпустили! ...Он в 2004 году был списан со срочной службы по состоянию здоровья со снятием с воинского учета, в 2020 его вызвали повесткой, он пришел, его опять сняли с учета и поставили вторую печать", – написала она.

По словам Ирины, ее супруг – единственный кормилец у своих четырех детей, так как их мать умерла, а в целом у него восемь несовершеннолетних детей. Несмотря на все эти обстоятельства, на границе мужчине отказали в выезде, сказав, что в документе из военкомата "снят с учета" необходимо заменить на "исключен с учета".

После инцидента семья отправилась в ТЦК, но там в свою очередь отказались что-либо исправлять.

"Пришли в военкомат, и нам сказали, что, раз он снят с учета, то вообще никакого отношения к ним не имеет и никаких исправлений они делать не будут, конечно же, косят на погранцов и рассказывают, что это они создают такие проблемы по собственному желанию, замкнутый круг! Попасть в военкомат невозможно, та царица, которая ведет прием, не хочет разговаривать! Вызвали адвоката, будем отстаивать свои права дальше!" – написала Семкина-Мецкер.

В пятницу ее семья планирует вернуться в ТЦК с адвокатом. Женщина рассказала, что после продолжительных колебаний все же была назначена встречу с юристом военкомата. О результате этой встречи обещает проинформировать.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 30 декабря на Львовщине временно перекрывали пункт пропуска в Польшу в селе Шегини. В соцсетях возмущались, что там якобы перестали пропускать без дополнительных документов мужчин с третьей группой инвалидности. Якобы теперь требуют справку о снятии с воинского учета.

– В Гопспогранслужбе изменения правил пропуска за границу назвали фейком. В ведомстве подчеркнули, что пограничники продолжают тщательную проверку: с начала 2023 года на границе были разоблачены 3 тысячи поддельных документов.

– 31 декабря на границе с Польшей, Венгрией и Словакией образовались огромные очереди. В сети писали, что очереди образовались и на въезд, и на выезд из Украины, так как те, кого не выпускали, перекрыли дорогу для въезжающих. Некоторым пришлось ждать своей очереди сутки.

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