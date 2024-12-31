Что Ванга и Нострадамус предсказали на 2025 год: прогнозы пугают

Каждый раз в канун Нового года в западных СМИ появляются прогнозы на следующие 12 месяцев. Кто-то публикует выводы аналитиков, но больше внимания всегда привлекают предсказания мистиков, таких как болгарская ясновидящая Ванга и французский астролог Нострадамус.

Видео дня

Так и в этом году британские таблоиды The Sun и Daily Mail выдали их пророчества. Те якобы предрекли Европе устрашающие события. Проверить источник, откуда взяты эти прогнозы, OBOZ.UA возможности не имеет. Так же, как и обратиться к Нострадамусу и Ванге за комментарием, поскольку оба они давно умерли.

Важно. Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказание или нет.

Так The Sun утверждает, что и Ванга, и Нострадамус указали, что 2025 год может оставить Европу в руинах. В частности, как пишет издание, средневековый французский мистик предупредил, что "великие государства столкнутся". В своем пророчестве он написал, что земли Европы будут вовлечены в "жестокие войны". Он также якобы предполагает "снижение влияния устоявшихся западных стран", а также "появление новых мировых государств".

Истолковать, какое именно государство может вызвать хаос на континенте, издание не смогло, но назвало Россию главным претендентом на эту роль. В частности, из-за того, что продолжается кровавое вторжение российских оккупационных войск в Украину.

Нострадамус, по данным таблоидов, также предположил, что Англия столкнется со старой "возродившейся чумой". Ее он назвал "большой чумой из прошлого".

В свою очередь, то же издание опубликовало предсказание Ванги, которая вроде бы спрогнозировала, что население Европы в следующем году окажется под большой угрозой. По ее мнению, пишет издание, континент может пострадать от почти катастрофического ряда стихийных бедствий и болезней. Прогноз Ванги, опубликованный в The Sun, включает разрушительные землетрясения, способные посеять хаос во всем мире в 2025 году, а Европа, как ожидается, пострадает больше всего – многие погибнут, миллионы станут беженцами, будут значительные разрушения.

Незадолго до своей смерти в 1996 году женщина оставила после себя зловещее предупреждение, очевидно, ссылающееся на возможность Третьей мировой войны, пишет таблоид. Якобы Ванга также сказала: "Россия не только выживет, она будет властвовать в мире".

Вместе с тем, издание, ссылаясь на давно умерших мистиков, предрекло окончание активной фазы войны в Украине. Нострадамус описал в своих трудах ситуацию, когда две воюющие страны стремятся к достижению мира из-за усталости. В одной из заметок, цитату из которой приводит The Sun, говорилось: "В течение долгой войны вся армия истощена, поэтому они не находят денег для солдат".

Другие предсказания Нострадамуса на 2025 год включают прорыв в медицине. В одной из его теорий говорится, что в следующем году будут "значительные улучшения в профилактике и лечении заболеваний". А еще, якобы астролог даже предусмотрел, что "таинственный лидер" появится из глубин моря, чтобы сформировать "водную империю".

По утверждению таблоидов, Ванга также оставила несколько смелых пророчеств на следующий год, одно из которых касалось того, как внеземные существа наконец вступят в контакт с Землей. Она также верила, что они помогут вылечить серьезную болезнь с помощью выращенных в лаборатории органов. Это достижение якобы должно помочь взломать код бессмертия.

Ранее OBOZ.UA публиковал фактчек предсказаний астрологов на 2024 год – что из сказанного ими сбылось, а что оказалось ложным.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.