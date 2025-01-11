Что такое подъемная помощь, какие ее размеры и условия выплаты: разъяснение Минобороны

Украинские воины в установленных законом случаях могут получить подъемную помощь. Она выплачивается в связи с переездом на новое место службы в другой населенный пункт (из-за обучения/назначения на должность) и в связи с передислокацией в/ч либо ее подразделения, учреждения, организации.

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Пресс-служба Министерства обороны Украины напомнила основные моменты на своем официальном сайте. Подъемная помощь – это денежная компенсация расходов, понесенных военнослужащими, проходящими службу по контракту; по призыву лиц офицерского состава ВСУ и Госспецслужбы транспорта; кадровую военную службу.

Ее размер – это месячное денежное довольствие на военнослужащего + 50% месячного денежного довольствия на каждого члена семьи, который переехал вместе с военным.

Одновременно с подъемной помощью выплачиваются суточные, установленные правительством для работников в командировке, за каждый день пребывания в пути (на воина и каждого члена его семьи, который переехал вместе с ним).

Выплата производится по новому месту военной службы/обучения.

Важно: воины, которые служат по призыву во время мобилизации, на особый период или по призыву лиц из числа резервистов в особый период не имеют права на получение подъемной помощи. Они получат токую возможность только в случае заключения ими контракта (и последующего переезда).

Как писал OBOZ.UA:

– На заседании Верховной Рады Украины 9 января народные депутаты продлили срок добровольного возвращения на службу после СОЧ.

– Закон о добровольном возвращении на службу тех, кто впервые самовольно оставил воинские части или дезертировал, президент Владимир Зеленский подписал 28 ноября 2024 года.

– У воинов было время вернуться на службу до 1 января 2025-го и избежать уголовной ответственности. В итоге этот срок продлили на два месяца – до 1 марта 2025 года.

– Все денежные, продовольственные и вещевые выплаты, льготы и социальные гарантии для таких воинов будут возобновлены.

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