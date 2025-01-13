Что такое 'пацьорки': значение колоритного украинского слова

Огромное богатство и разнообразие украинского языка обусловлено, в частности, его диалектами. Иногда они содержат колоритные слова, которые с одной стороны имеют литературный эквивалент, а с другой – прекрасно украшают речь.

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OBOZ.UA рассказывает о таком слове. Речь идет о существительном "пацьорки", которое можно услышать в западных регионах.

Это слово имеет три значения. Первое – это бусы. "Знайшовся подарунок і для Настиної матері – царгородська парча на керсетку і бірюзові пацьорки з Афона" (Зинаида Тулуб). Если нужно описать одну бусину, в таком случае говорят "пацєрок" (ударение на звук є).

В таком смысле это слово пришло в украинский из польского языка. Там paciorki говорят не только на бусы, как украшение, но и на четки для молитв. Сформировалось это существительное от слова pacierz, то есть "молитва", которое, в свою очередь, возникло от первого слова молитвы Pater noster "Отче наш".

Однако в украинской лексема приобрела также значение "веревки, нити, шнурки, пряди; маленькие косы; края неподрубленной или порванной одежды". То есть им описывают кое-что, свисающее нитями или прядями. "У Каленика Романовича фруктових дерев не було перед дімочком, замість цього росла плакуча верба з довгими-довгими пацьорками" (Иван Сенченко). "Одягнені вони були в якесь дрантя з чужого плеча, на головах мали повстяні капелюхи з м'якими крисами, що звисали вниз пацьорками" (Петр Колесник).

Также пацьорками могут называть цветы – мальвы приземистые. Однако такое значение случается нечасто.

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