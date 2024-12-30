Что такое мюзле: почему о нем вспоминают перед Новым годом

Новый год ассоциируется с игристыми напитками и символическим вылетом пробки из бутылки шампанского. Этот праздничный момент был бы невозможен без маленькой, но очень важной детали – мюзле.

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Этот стальной "намордник", как его иногда называют, надежно удерживает пробку под давлением, сохраняя драгоценные пузырьки до момента вскрытия. Именно благодаря мюзле мы можем наслаждаться праздничным взрывом и брызгами игристого напитка.

Кто придумал мюзле

История мюзле тесновато связана с историей шампанского дома "Мадам Клико". В конце XVIII века молодая вдова Барба-Николь Клико, унаследовав виноградники, решила не только продолжить дело мужчины, но и модернизировать производство. Она смело нарушила стереотипы того времени, согласно которым женщина не имела права заниматься виноделием.

По легенде, именно мадам Клико первой догадалась использовать проволоку для фиксации пробки, выдернув ее из своего корсажа. До этого использовали веревки, часто портившие грызуны в винных погребах. Эта инновация явилась важным шагом в развитии технологии производства шампанского.

Официальный патент на мюзле и плакетку (металлическую крышечку, защищающую пробку от проволоки) был получен Адольфом Жаксоном в 1844 году. С этого времени мюзле стало неотделимым элементом каждой бутылки игристого вина, а также объектом коллекционирования.

В течение XIX века разработка производства мюзле постоянно совершенствовалась. Важную роль в этом сыграли новые материалы и автоматизация производства. В 1952 году была создана первая полуавтоматическая машина, производившая все компоненты мюзле из одного куска проволоки.

Современные автоматизированные линии производства способны одевать десятки тысяч мюзле в бутылки в час. Сегодня мюзле – это не только функциональный элемент, но и немаловажная часть брендинга, ведь на плакетке часто размещают логотип производителя.

Мюзле состоит из трех основных частей: кольца, четырех проволочных ножек и плакетки. Его длина составляет 52 сантиметра, и способен выдерживать давление до 5 кг на квадратный сантиметр. Для производства мюзле используют низкоуглеродистую сталь, сочетающую прочность и пластичность.

По словам экспертов, сталь является идеальным материалом для мюзле благодаря своей стойкости к давлению, эластичности, гигиеничности и антикоррозионным свойствам. Она также экономически выгодна.

Мюзле – это не просто деталь, это символ празднования, обеспечивающий сохранение качества и неповторимый характер шампанского. Как отмечают специалисты, без мюзле не было бы и самого шампанского.

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