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Что такое мюзле: почему о нем вспоминают перед Новым годом

Елена Былим
Общество
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Что такое мюзле: почему о нем вспоминают перед Новым годом

Новый год ассоциируется с игристыми напитками и символическим вылетом пробки из бутылки шампанского. Этот праздничный момент был бы невозможен без маленькой, но очень важной детали – мюзле.

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Этот стальной "намордник", как его иногда называют, надежно удерживает пробку под давлением, сохраняя драгоценные пузырьки до момента вскрытия. Именно благодаря мюзле мы можем наслаждаться праздничным взрывом и брызгами игристого напитка.

Кто придумал мюзле

История мюзле тесновато связана с историей шампанского дома "Мадам Клико". В конце XVIII века молодая вдова Барба-Николь Клико, унаследовав виноградники, решила не только продолжить дело мужчины, но и модернизировать производство. Она смело нарушила стереотипы того времени, согласно которым женщина не имела права заниматься виноделием.

Что такое мюзле: почему о нем вспоминают перед Новым годом

По легенде, именно мадам Клико первой догадалась использовать проволоку для фиксации пробки, выдернув ее из своего корсажа. До этого использовали веревки, часто портившие грызуны в винных погребах. Эта инновация явилась важным шагом в развитии технологии производства шампанского.

Официальный патент на мюзле и плакетку (металлическую крышечку, защищающую пробку от проволоки) был получен Адольфом Жаксоном в 1844 году. С этого времени мюзле стало неотделимым элементом каждой бутылки игристого вина, а также объектом коллекционирования.

В течение XIX века разработка производства мюзле постоянно совершенствовалась. Важную роль в этом сыграли новые материалы и автоматизация производства. В 1952 году была создана первая полуавтоматическая машина, производившая все компоненты мюзле из одного куска проволоки.

Современные автоматизированные линии производства способны одевать десятки тысяч мюзле в бутылки в час. Сегодня мюзле – это не только функциональный элемент, но и немаловажная часть брендинга, ведь на плакетке часто размещают логотип производителя.

Мюзле состоит из трех основных частей: кольца, четырех проволочных ножек и плакетки. Его длина составляет 52 сантиметра, и способен выдерживать давление до 5 кг на квадратный сантиметр. Для производства мюзле используют низкоуглеродистую сталь, сочетающую прочность и пластичность.

По словам экспертов, сталь является идеальным материалом для мюзле благодаря своей стойкости к давлению, эластичности, гигиеничности и антикоррозионным свойствам. Она также экономически выгодна.

Мюзле – это не просто деталь, это символ празднования, обеспечивающий сохранение качества и неповторимый характер шампанского. Как отмечают специалисты, без мюзле не было бы и самого шампанского.

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