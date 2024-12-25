Что такое 'ляпавиця': значение редкого украинского слова

О том, что украинский язык очень далек от русского, свидетельствуют слова, о значении которых русскоязычный человек не догадается без контекста. Они звучат чрезвычайно самобытно и очень украшают речь.

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Примером такого слова можно назвать существительное "ляпавиця". OBOZ.UA рассказывает, что он означает и какие у него есть колоритные синонимы.

Значение слова "ляпавиця"

Словари указывают, что словом "ляпавиця" в Украине называют холодную и сырую погоду с осадками (дождем или небольшим снегом), из-за чего на земле образуется грязь. Вероятно, вы уже догадались, что это синоним слова "сльота".

И если "сльота" похожа на русское "слякоть" и о значении слова можно догадаться по его звучанию, то с вариантом "ляпавиця" такой трюк удастся вряд ли. При этом лексему не относят к диалектным. Да, словари маркируют ее как разговорное, а не литературное слово, однако она явно достаточно широко распространена в Украине.

Синонимы слова "ляпавиця"

Это не единственное слово, которым можно на речи описать слякоть. Словари синонимов предлагают их целый список:

мокрінь;

мокротеча;

мокрота;

мокреча;

моква;

ляпотнява;

плюта.

И все эти варианты можно встретить в литературных источниках. Приведем несколько примеров:

Тротуари, мокра ляпавиця. Світ одбився плямою в калюжі. (М. Рыльський)

Надворі була негода: моква, туман, темрява. (С. Чорнобрывец)

На вулицях ляпотнява страшенна. (Леся Украинка)

Надворі сіра холодна сльота. Мокрий сніг заліплює очі, мряка пронизує до кісток (П. Колесник)

Важко було їм голодним стояти в степу просто неба в пронизливий осінній холод і мокрінь. (З. Тулуб).

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