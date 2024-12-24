Чем отличаются слова 'незгода' и 'знегода': значение

Иногда от положения одной буквы в слове кардинальным образом меняется его смысл. Такие схожие слова, имеющие подобное написание, но разное значение, называются паронимами. Конечно, хватает их и в украинском языке.

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Об одной такой паре рассказал Telegram-канал "Correctarium – Українська мова". Его авторы описали яркий пример паронимов, в которых все решает, на какое место вы поставите букву з.

"В математике, как известно, от перестановки слагаемых сумма не меняется. А вот в лингвистике, если переставить в слове слоги, может получиться в итоге совсем другой результат. Как, например, в паре существительных "незгода" — "знегода", — говорится в сообщении канала. Итак, заглянем в словари, чтобы узнать больше о значении этих слов.

Незгода

Таким словом в украинском языке называют отказ что-либо выполнить. Или отсутствие взаимопонимания, согласия и мира в отношениях. Также "незгодою" называют в общем смысле расхождение мнений или взглядов.

Знегода

А это слово является синонимом затруднительного положения, нищеты, несчастья. "Опинитися у знегоді" – это то же, что и попасть в беду.

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