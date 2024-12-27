Что такое 'драпаки' и 'виприн': ответ многих удивит

Украинский язык чрезвычайно богат синонимическими рядами – мы имеем по несколько названий для разных предметов или явлений. Нередко вы можете даже не подозревать, что привычную вам вещь в других регионах называют совсем иначе.

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Примером такого слова может быть всем известный тремпель. В восточных областях Украины так называют вешалку для одежды с крючком. В других регионах можно также встретить название "плічка". Но это распространенный пример. Если копнуть глубже, то можно найти еще немало сокровищ. Так блогер и популяризатор украинского языка Ольга Багний, рассказала, сколько названий имеет одна вкусная и любимая многими ягода.

В своем TikTok-ролике она показала эту ягоду и попросила припомнить ее название. В литературном украинском его называют "ожина". А вот в диалектах и говорах можно встретить целый список интересных местных названий для нее.

Драпак – именно так в западных регионах называют лесную ежевику. Но это еще не все бытующие в народе названия. Так в других диалектах можно встретить такие варианты, как "виприн", "бамбара", "бамбера" и даже "ведмеді". Возможно, вы тоже сможете припомнить интересное региональное название этого растения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как по-разному можно называть на украинском языке человека, который много озорствует.

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