Что такое дембельская каша: как появился отвратительный десерт, который давали в армии СССР

В годы существования СССР существовало немало странных для современного человека традиций и блюд. Некоторые из них довольно невинны, но другие сбивают с толку и могут даже казаться отвратительными.

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Одна из самых узнаваемых армейских каш, которую знают практически все служившие в те времена – дембельская. О том, почему она так называется, из чего она делается, рассказывает OBOZ.UA.

Дембельская каша появилась в воинских частях Советского Союза примерно в конце 1960-х годов. Именно тогда, в 1967 году, был принят последний закон СССР об общем военном долге, согласно которому срок службы был уменьшен до двух лет для сухопутных войск и авиации, и до трех – для флота.

Последние сто дней службы были периодом, получившим особое название – "дембель" от слова "демобилизация". В это время солдаты начинали готовиться к возвращению домой, отмечая это определенными ритуалами. Одним из них стала дембельская каша.

Как готовили дембельскую кашу

Дембельская каша – это не просто шутка, а настоящее тематическое блюдо для тех, кто вскоре покидал службу. Ее рецепт был чрезвычайно простым и доступным для солдат. Основными ингредиентами были:

Печенье "Юбилейное" или любое доступное печенье;

2-3 банки сгущенки;

Сливочное масло (если было в наличии).

Прежде всего, солдаты крошили примерно два килограмма печенья до состояния песка. Далее они смешивали его со сгущенкой и добавляли сливочное масло для создания однородной массы. Блюдо должно было настояться несколько часов в холодильнике, после чего оно было готово к употреблению.

Самое интересное в этом десерте состоит в том, что в армии его считали невероятно вкусным, но на "гражданке" такое блюдо, вероятно, вызвало бы отвращение.

Дело в том, что солдаты часто страдали недостатком калорий, ведь общий рацион оставлял желать лучшего. Поэтому дембельская каша, которая была очень жирной и приторно сладкой, обеспечивала необходимый запас энергии и удовлетворяла потребность в глюкозе.

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