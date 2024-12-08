Что такое дембельская каша: как появился отвратительный десерт, который давали в армии СССР
В годы существования СССР существовало немало странных для современного человека традиций и блюд. Некоторые из них довольно невинны, но другие сбивают с толку и могут даже казаться отвратительными.
Одна из самых узнаваемых армейских каш, которую знают практически все служившие в те времена – дембельская. О том, почему она так называется, из чего она делается, рассказывает OBOZ.UA.
Дембельская каша появилась в воинских частях Советского Союза примерно в конце 1960-х годов. Именно тогда, в 1967 году, был принят последний закон СССР об общем военном долге, согласно которому срок службы был уменьшен до двух лет для сухопутных войск и авиации, и до трех – для флота.
Последние сто дней службы были периодом, получившим особое название – "дембель" от слова "демобилизация". В это время солдаты начинали готовиться к возвращению домой, отмечая это определенными ритуалами. Одним из них стала дембельская каша.
Как готовили дембельскую кашу
Дембельская каша – это не просто шутка, а настоящее тематическое блюдо для тех, кто вскоре покидал службу. Ее рецепт был чрезвычайно простым и доступным для солдат. Основными ингредиентами были:
- Печенье "Юбилейное" или любое доступное печенье;
- 2-3 банки сгущенки;
- Сливочное масло (если было в наличии).
Прежде всего, солдаты крошили примерно два килограмма печенья до состояния песка. Далее они смешивали его со сгущенкой и добавляли сливочное масло для создания однородной массы. Блюдо должно было настояться несколько часов в холодильнике, после чего оно было готово к употреблению.
Самое интересное в этом десерте состоит в том, что в армии его считали невероятно вкусным, но на "гражданке" такое блюдо, вероятно, вызвало бы отвращение.
Дело в том, что солдаты часто страдали недостатком калорий, ведь общий рацион оставлял желать лучшего. Поэтому дембельская каша, которая была очень жирной и приторно сладкой, обеспечивала необходимый запас энергии и удовлетворяла потребность в глюкозе.
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