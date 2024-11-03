Что такое 'декретное время': зачем его вводили в СССР и когда отменили в Украине

Сегодня мало кто знает значение термина "декретное время", но люди, жившие в эпоху СССР еще могут помнить эти путаницы с переводами часов. В первый раз декретное время было введено постановлением СНК СССР от 16 июня 1930 года.

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Фактически это поясное время, переведенное на один час вперед. Зачем его вводили в Советском Союзе и когда отменили в Украине – читайте в материале OBOZ.UA.

Официально декретное время было введено в целях более рационального использования светлой части суток и перераспределения электроэнергии между бытовым и производственным потреблением.

21 июня 1930 года в СССР все часы были переведены на 1 час вперед до 30 сентября. Так впервые применили декретное время.

Разницу между летним и зимним временем, то есть ежегодные переводы часов, ввели в СССР с 1981 года, но сделали это без отмены декретного. В результате летнее время отличалось от поясного на 2 часа.

Тогда часы начали переводить дважды в год – 1 апреля и 1 октября. Объясняли это тем, что для экономики удобнее переводить время в начале месяца, а не в конце.

Неудобств все эти переводы вызвали много. Часто люди просто забывали о необходимости вручную перевести стрелки.

Позже было принято решение переводить часы в последнее воскресенье сентября, а с 1985 – в последнее воскресенье сентября и марта.

С 1982 по 1986 годы решением правительства СССР декретное время было упразднено в 30 областях и в республиках Прибалтики.

В Украине декретное время было отменено 1 июля 1990, а стандартное время приравнивалось к поясному, кроме восточных областей, где оно отставало на 1 час от поясного времени. Также в 1990 году по решению местных властей декретное время отменили в Беларуси, Молдове, Грузии и Азербайджане.

В целом по всей территории СССР декретное время было отменено с марта 1991 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как перевод часов и переход на летнее время влияет на человека.

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