Что стоит сделать 3 марта: астропрогноз

В понедельник, 3 марта, длится 5 лунный день. Луна находится в знаке Овна с переходом после полудня в Телец, Солнце – в Рыбах.

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Что несет с собой этот день, эксклюзивно для OBOZ.UA спрогнозировала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, сегодня все будет подчиняться энергиям Юпитера и Луны.

"Что касается понедельника, цифры три. Три – это Юпитер, это знание, это все блага, которые существуют в материальном мире", – рассказала астролог. Она объяснила, что эта цифра соответствует желтому и золотому цветам, а также оранжевому. И это нужно учесть в своем образе на день.

"Я бы советовала вам в этот понедельник выбрать золотые и желтые цвета. Если у вас есть украшения золота, вы можете их выбрать", – сказала Исита Гая.

А за лунную энергию будет отвечать день недели. "Также понедельник – это энергия Луны, поэтому жемчужины они соответствуют энергия Луны. Если у вас есть золото и жемчужины, я советую вам соединить эти два элемента, они будут работать для вашего тела и вашей энергетической структуры", – объяснила астрологиня.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 3 марта для всех знаков зодиака – кому откроются новые возможности, а кого ждут конфликты.

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