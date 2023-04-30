Якщо перевести в ешелони, те що згоріло у Севастополі... стане цілком зрозуміло навіщо і чому...

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Просто, разом з цим треба згадати про те, що ПОВНОЦІННО, залізнична гілка через Керченський мостовий перехід ПОКИ не працює... А по ній тягнуть не тільки ПММ, а й ще купу іншого - від тушок "чмобіків", до їдла та боєприпасів...

І так, місця МОЖЛИВОЇ перевалки більш-менш вагомих обсягів ПММ у Криму та на Азовському узбережжі... ТАКОЖ ДУЖЕ ДОБРЕ відомі українському командуванню...не кажучи вже за можливість відслідкувати будь-яке "наливне" судно (танкер)...

А можна ще поцікавитись, для "повноти малюнка"... яка повна заправка сучасного фрегата КРО, або скільки авіакеросину палить Су-35СМ за один виліт, ну і т.д....

ЗСУ не б'ють по житловим багатоповерхівкам та музеям...

ЗСУ б'ють туди, куди ТРЕБА бити...