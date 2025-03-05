Что с законом об отмене летнего времени и будут ли переводить часы в 2025 году: объяснение

В Украине в последние годы все активнее обсуждается возможность отмены перехода между летним и зимним временем. А в 2024 году Верховная Рада даже вплотную подошла к окончательному принятию этого решения.

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Но приобрела ли инициатива форму закона? OBOZ.UA разбирался в деталях. Рассказываем также, нужно ли на этот раз переводить часы на летнее время.

Закон об отмене летнего времени в Украине

Автором законодательной инициативы об отмене перехода на летнее время выступил действующий глава ВРУ Руслан Стефанчук. Соответствующий законопроект он подал в 2020 году, когда занимал должности заместителя председателя парламента. В марте 2021 г. документ даже прошел первое чтение. Впрочем, документ в целом вернули на доработку и повторное второе чтение.

Дальше началось полномасштабное вторжение российских оккупационных войск и этот вопрос отложили, как не первоочередной. К рассмотрению отмены смены времени Верховная Рада вернулась в июле 2024 года. И в этот раз голосование было удачным. Депутаты утвердили отмену перехода с зимнего времени на летнее. Это должно было в летний сезон синхронизировать часы Украины с большей частью Европы.

Впрочем, в обществе это вызвало волну возмущения. Ведь отказ от летнего времени означал бы, что в восточных областях в июне рассвет наступал бы в три часа ночи. Также короче стали бы летние вечера.

Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский не подписал этот закон. А значит, он до сих пор не вступил в силу. В Офисе главы государства журналистов BBC заверили, что по состоянию на октябрь 2024 года президент вообще не собирался ставить под документом свою подпись. По данным источников в ОП, эксперты подсчитали экономические последствия этого решения и пришли к выводу, что оно принесло бы несколько миллиардов гривен убытков.

Будет ли переход на летнее время

Следовательно, по состоянию на сегодняшний день решение об отказе от перехода на летнее время в Украине не принято. А это значит, что уже скоро мы снова переведем стрелки на час вперед. Рассвет настанет позже. Но более поздним по фактическому времени станет и закат.

Когда и как переводить часы в 2025 году

Согласно действующему законодательству, переход на летнее время в Украине происходит в последнее воскресенье марта. Так что в этом году момент перевести стрелки настанет 30 марта в 3:00 ночи. В эту секунду фактическое время сразу "перепрыгнет" на 04:00.

Если вы обычно пользуетесь электронными часами в гаджетах, подключенных к интернету или мобильным сетям (смартфоны, планшеты, компьютеры и т.д.), ничего специально делать вам не нужно. Они автоматически изменят показатели часов на нужное время.

Механические часы и электронные устройства без подключения к интернету придется переводить вручную. Сделать это лучше вечером 29 марта, чтобы с утра не запутаться во времени.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как узнать точное время, если вы все же забыли перевести стрелки.

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