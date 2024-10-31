Украина переходит к мировым методикам: что появится вместо МСЭК, которые ликвидировал президент после миллионных скандалов

Центральная медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) упразднена – ее функции с 28 октября выполняет Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности, который находится в городе Днепре. А к 31 декабря, во исполнение указа президента № 732/2024 "О противодействии коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам государственных органов", должны быть ликвидированы все остальные МСЭК страны. Чем их могут заменить, читайте в материале OBOZ.UA.

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Функции МСЭК отойдут к кластерным больницам

МСЭК, преемники советских врачебно-трудовых экспертных комиссий, были созданы в Украине в 1992 году. Они являются специальными учреждениями в системе здравоохранения (на данный момент их 328) и проводят медико-социальную экспертизу гражданам, обращающимся для установления инвалидности.

Теперь, после скандальной "инвалидизации" 49 прокуроров Хмельницкой области, дни МСЭК сочтены. Функции медико-социальных экспертных комиссий регионального уровня (областные, городские и районные, они подчиняются областным советам) перейдут к кластерным и сверхкластерным больницам.

Еще 28 февраля 2023 года было принято постановление Кабинета министров № 174 "Некоторые вопросы организации состоятельной сети учреждений здравоохранения", согласно которому каждая область Украины стала отдельным госпитальным округом. Который, в свою очередь, делится на кластеры. В пределах одного округа больницы разделены на сверхкластерные, кластерные и общие.

К примеру, Киевский госпитальный округ состоит из 7 кластеров: Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Бучанский, Вышгородский, Обуховский и Фастовский. В июне – июле 2023 года был согласован и утвержден перечень этих больниц, сейчас в состоятельную сеть включено 562 заведения, из которых 123 – сверхкластерные, 157 – кластерные и 282 – общие.

"Это, в принципе, хорошая идея. Кластерные и надкластерные больницы – это объединения медицинских учреждений. Надкластерные больницы, например, имеют более двадцати различных направлений, там есть все необходимые специалисты. Правда, для того чтобы эти учреждения взяли на себя функции МСЭК, не разработаны пока механизмы", – говорит OBOZ.UA и. о. главного врача Киевской городской клинической больницы № 10, бывший военный хирург Даниил Михайлов.

Новая система практически готова

Но простой передачи функций по установлению инвалидности от одной структуры к другой – мало. Необходимы кардинальные изменения, а то так советское наследие и останется, как его ни переименовывай. Достаточно вспомнить те же ТЦК и военкоматы.

Изначально структура МСЭК была довольно громоздкая. В состав комиссий входило не менее трех специализированных врачей (в зависимости от того, какая рассматривается инвалидность), специалист по реабилитации и психолог. Кроме того, там были представители Минздрава, Минсоцполитики, Фонда социального страхования, Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, Пенсионного фонда Украины, а также органов государственной службы занятости.

"Сейчас в комиссиях по-разному – где пять человек, где семь, а может и два. Точной цифры нигде не значится, нет какой-то обязательности. При этом уже довольно давно в МСЭК только врачи, представителей социальных структур, к сожалению, нет", – рассказывает OBOZ.UA председатель объединения "Союз лиц с инвалидностью Украины" Анатолий Савчук.

Первые попытки реформирования системы МСЭК начались еще семь лет назад. Существует Международная классификация функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья (МКФ), которая была одобрена в 2001 году всеми 191 членами Всемирной организации здравоохранения. В Украине в 2017 году было решено взять МКФ за основу.

Но в реальности лед тронулся в мае 2023 года, когда Кабмин утвердил план мероприятий по изменению оценки потребностей для лиц с ограниченными возможностями. Главный пункт был – формирование индивидуального реабилитационного плана междисциплинарной командой с использованием МКФ.

"Международная классификация отличается от МСЭК тем, что она оценивает потерю функциональности, а не просто устанавливает группу инвалидности. МКФ рассматривает человека с точки зрения его потенциала к восстановлению, а не с точки зрения медицинского диагноза. Определяет, что можно сделать, чтобы помочь человеку вернуться в нормальную жизнь", – говорил тогда глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, вместо медико-социальных экспертных комиссий предполагается создание междисциплинарных реабилитационных команд, которые в своей работе станут руководствоваться украинской адаптацией Международной классификации.

Одним словом, еще полтора года назад система МСЭК могла уйти в небытие. Но, как это часто бывает, о хорошей идее опять забыли. И нужно было ждать скандалов, чтобы к теме вернулись уже всерьез.