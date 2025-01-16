Что посмотреть о Революции Достоинства: лучшие документальные фильмы

События зимы 2013-2014 годов в Украине вошли в историю под названием Революция Достоинства. Они изменили судьбы большинства украинцев и оставили огромный след на всем, что происходило в нашем государстве после.

Видео дня

Конечно, это не могло пройти мимо внимания документалистов. Документальных фильмов о тех бурных днях в Украине создали немало. Однако издание BigKyiv опубликовало названия четырех из них, заслуживших наивысшую оценку Центра противодействия дезинформации. Они рассказывают о Революции Достоинства без искажений и манипуляций. Следовательно, станут прекрасным источником сведений о том важном периоде истории Украины.

Майдан. Искусство сопротивления

Режиссером картины выступил Антон Мухарский, наиболее известный как актер и музыкант. Он исследовал роль художников в начале и развитии событий Революции Достоинства. "Мало кому известный, но доказанный документально факт – огонь украинской революции зажгли художники! Именно они 1 декабря на Банковой бросили первые коктейли Молотова, именно они начали активную фазу противостояния по ул. Грушевского 19 января", – говорится в описании картины. Героями фильма стали сам Мухарский, а также Иван Семесюк, Олекса Манн, Андрей Ермоленко, Матвей Вайсберг, Даниил Ковжун, Алексей Шемотюк, Александр Заклецкий, Дмитрий Жила.

Зима в огне: Борьба Украины за свободу

Режиссер Евгений Афинеевский снимал эту ленту в течение 93 дней, а затем выпустил ее на платформе Netflix, чтобы любой человек в мире смог увидеть ту жаркую зиму в Украине своими глазами. В киноленту вошли интервью с протестующими в Киеве и архивные кадры Революции Достоинства. Героями ленты стали люди самых разных профессий, социальных слоев и возрастов. Картина получила широкое признание на кинофестивалях по всему миру и была номинирована на Оскар в 2016 году в категории "Лучший документальный фильм".

Майдан Достоинства

Этот проект от телеканала "Суспільне" исследует культуру протеста в Украине с девяностых годов и на протяжении всей истории нашего независимого государства. Он рассказывает о трех революциях, которые начались на киевском Майдане Незалежности: Революцию на граните (1990), Оранжевую революцию (2004) и Революцию Достоинства (2013-2014). Главным героем фильма является площадь, которая стала местом энергетической концентрации силы для украинцев, утверждают авторы картины.

Все пылает

Автором фильма выступили дебютанты Александр Течинский, Алексей Солодунов и Дмитрий Стойков. Они фиксировали все, что происходило в самом эпицентре событий Революции Достоинства. Критики отмечают, что молодые документалисты не столько сосредоточились на контексте, сколько на драме момента, когда благородные порывы протестующих наталкиваются на жестокость постепенно скатывающегося в авторитаризм режима. И в результате разгорается огонь и проливается кровь. На фестивале DOK Leipzig 2014 года в Германии "Все пылает" был признан лучшим восточноевропейским документальным фильмом.

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