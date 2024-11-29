Что подарить на Новый год-2025 родителям: практичные и уютные идеи

Что мы часто слышим от родителей, когда спрашиваем, какие подарки они хотели бы получить на праздники ? Конечно, это фраза: "У нас все есть". Однако какой же Новый год без подарков ?

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Для тех, кто ищет, чем порадовать родителей, OBOZ.UA собрал несколько интересных идей. Они точно понравятся старшему поколению семьи.

Семейная фотосессия

Даже если у ваших родителей действительно все есть, они точно не откажутся от теплых семейных воспоминаний. Организуйте для них семейную фотосессию и примите в ней участие все вместе. Чтобы не испортить сюрприз и выбрать удобную для всех дату, приобретите у выбранного фотографа сертификат на съемку.

Набор деликатесов

Красивая коробка с разнообразными вкусностями точно понравится родителям, особенно если они принимают гостей у себя дома. Такой подарок можно будет сразу поставить на стол и сделать праздник еще более приятным. Это могут быть сыры или колбасы, набор фруктов или сладости – ориентируйтесь на вкус родителей.

Теплые подарки

Учитывая новую волну отключений электроэнергии в Украине, любые подарки, которые обеспечат родителей светом и теплом, будут уместны. Купите удобные аккумуляторные лампы и фонари или повербанки для различных гаджетов. Подарите набор красивых свечей, теплый плед с рукавами, удобный домашний халат с тапками или качественную термокружку. Этой зимой они точно не пролежат без дела.

Семейное путешествие

Если ваши родители давно нигде не отдыхали вместе, самое время отправить их в семейное путешествие. И не на дачу возиться на огороде, а в какое-нибудь приятное место. Локацию выбирайте в соответствии со своим бюджетом. Это может быть сертификат на ужин в ресторане (не забудьте оплатить такси туда и обратно), интересная экскурсия, выходные в красивой загородной гостинице или поездка на заграничный курорт.

Парная одежда

Теплые отношения между родителями можно подчеркнуть, подарив им красивые парные вещи. Это могут быть как худи со смешными надписями, так и изысканные вышиванки для пары.

Товары для домашнего уюта

Любые вещи, помогающие создать домашний уют, всегда станут уместным подарком. Это может быть как новый красивый коврик, так и аромадифузор, который точно создаст более приятную атмосферу, чем обычный освежитель. Подарите красивый декор, например, семейные или электронные фоторамки, скатерти, декоративные подушки, подсвечники и т.д.

Подписка на любимые сервисы

Если ваши родители пользуются какими-либо онлайн-сервисами, такими как стриминг для просмотра сериалов, музыкальными платформами, электронными библиотеками, оплатите им доступ на весь следующий год. Еще и с повышением тарифного плана.

Настольные игры

Если вы часто ходите в гости к родителям, подарить им настольную игру тоже будет отличной идеей. Теперь вы сможете интересно проводить время все вместе за очередной партией любимого приключения или головоломки.

Ранее OBOZ.UA публиковал антирейтинг новогодних подарков – это точно не понравится никому.

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