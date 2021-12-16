Что подарить мужчине на Новый 2022 год: лучшие идеи

Дарить мастерство – легко! Особенно если ваш любимый, товарищ, отец или дедушка – искусные мастера, которые любят что-то создавать или ремонтировать своими руками. Они точно оценят презент, с которым работа станет более удобной и будет приносить удовольствие. А если подарить инструменты в наборе, радости мужчин не будет предела!

Чтобы облегчить вам выбор, мы составили три варианта подарка на Новый год для мужчин, который пригодится им в квартире или доме, на даче или в гараже.

Перфоратор прямой Dnipro-M RH-100Q, угловая шлифмашина GS-98 с защитными очками и маслом для оснастки за 2685 грн со скидкой 33%.

Без прямого перфоратора не обойдется ни один ремонт в доме или квартире. Этот инструмент поможет легко пробурить отверстия для розеток и других коммуникаций в бетоне, камне или кирпиче, демонтировать старую штукатурку, просверлить металл, дерево, кафельную плитку или пластик.

Дополняет набор компактная и легкая болгарка GS-98, которой можно работать даже одной рукой. Этим инструментом легко резать арматуру (до 14 мм), листовой металл (до 3 мм), плитку, камень, кирпич и газоблоки. Также болгаркой удобно шлифовать металл, используя специальные насадки – щетки или торцевые лепестковые круги. В набор уже входят прозрачные защитные очки и масло для смазки деталей перфораторов, поэтому можно не беспокоиться о мелочах.

Сварочный аппарат IGBT Dnipro-M SAB-15 с набором кабелей и угловая шлифмашина Dnipro-M GS-98 со скидкой 34% за 2799 грн.

В хозяйстве часто нужно что-то "подварить" – забор, металлическую дверь, трубы или помочь в гараже. IGBT Dnipro-M SAB-15 – лучше всего подойдет для таких задач. Этот сварочный аппарат легкий (всего 3,1 кг) и компактный, может работать до 10 часов подряд с наиболее распространенными электродами диаметром 3 мм. К инвертору сразу идут кабели – все готово к работе.

В набор входит болгарка Dnipro-M GS-98 – незаменимый помощник любого сварщика. Ею легко резать и шлифовать металл во время сварочных работ.

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Dnipro-M CD-218, зарядное устройство и батарея со скидкой 34 % за 1698 грн.

Дрель-шуруповерт нужна везде: собрать мебель, повесить полки или элементы декора, просверлить отверстия, закрутить саморезы или шурупы. CD-218 работает на 20V батареях, то есть аккумуляторы к нему подойдут от других инструментов 20V линейки Dnipro-M. В набор входят зарядное устройство и батарея.

Все подарки имеют цифровую гарантию: не нужно хранить талоны и чеки. Гарантийный срок – 3 года. А если инструмент не подойдет адресату, его можно вернуть в течение 60 дней.

Не нашли среди предложенных вариантов свой подарок? Больше идей можно посмотреть здесь. Желаем вам много добра и любви! Счастливых праздников!