Что почитать: украинские издательства назвали самые популярные книги на 'Книжном арсенале'

Украинские издательства подвели итоги "Книжного арсенала", который закончился 2 июня, а длился четыре дня с 30 мая, и назвали книги, которые имели наибольший спрос среди книголюбов. Свою литературу могли представить более 100 издательств и 5 книжных магазинов.

Обычно на "Книжном арсенале" демонстрируют литературные новинки, но и без бестселлеров, которые пользуются популярностью из года в год тоже не обойтись. New Voice собрал итоги продаж нескольких популярнейших украинских издательств.

Фоліо

Валерия "Нава" Субботина: "Полон";

Валерьян Пидмогильный: "Місто";

Николай Хвылевой: "Я (Романтика)";

Иван Багряный: "Сад Гетсиманский";

Ник Фрай: "Міфи";

Скрябин: "Я, Побєда і Берлін";

Бертран Рассел: "Історія західної філософії";

Умберто Эко: "Історія філософії. Античність та Середньовіччя";

Умберто Эко: "Ім'я Рози";

Джордж Орвелл: "Колгосп тварин".

Видавництво Старого Лева

Александр и Павел Михеды: "Живі. Зрозуміти українську літературу";

Виктория Амелина: "Свідчення";

Илларион Павлюк: "Я бачу, вас цікавить пітьма";

Евгения Кузнецова: "Спитайте Мієчку";

Виктория Амелина: "Дім для Дома".

Детская литература:

Светлана Ройз: "Сміховисько";

Ирина Целик, Ирина Тараненко, Марта Лешак, Мария Воробьева: "Книжечка-мандрівочка. Київ";

Ольга Войтенко: "Незручні. Відчайдушні. Виродки";

Марина Макущенко "Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко";

Анна и Андрей Шиманские: "501 факт, який треба знати з… історії України".

Vivat

Валерий Пузик: "Мисливці за щастям";

Александр Ирванец: "Ізмарагд княгині Несвіцької";

Владимир Вакуленко: "Я перетворююсь… Щоденник окупації. Вибрані вірші";

Линн Пейнтер: "Краще, ніж у фільмах";

Светлана Тараторина: "Лазарус";

Григорий Квитка-Основьяненко: "Конотопська відьма";

Юрий Яновский: "Майстер корабля";

Борис Джонсон: "Фактор Черчилля";

Эдуард Андрющенко: "Архіви КГБ";

Евгения Похожа: "Її війна".

Наш Формат

Илья Полуденный, Марк Ливин: "Як це, війна? Психологічний досвід повномасштабного вторгнення";

Максим "Далее" Кривцов: "Вірші з бійниці";

Грег Маккеон: "Есенціалізм. Мистецтво визначати пріоритети";

Михаэль Бар-Зохар, Ниссим Мишаль: "Амазонки Моссаду. Жінки в ізраїльській розвідці";

Райан Голидей, Стивен Генсильман: "Стоїцизм на кожен день. 366 роздумів про мудрість, стійкість і мистецтво жити";

Себастьян Юнгер: "Плем’я. Про повернення з війни і належність до спільноти";

Роберт Сапольски: "Біологія поведінки. Причини доброго і поганого в нас";

Тони Джадт: "Переосмислення забутого ХХ століття";

Бритни Спирс: "Жінка в мені";

Михаэль Бар-Зохар, Ниссим Мишаль: "Моссад. Найвидатніші операції ізраїльської розвідки".

BookChef

Брианна Вест: ""Тією горою є ви. Як перетворити самосаботаж на самовдосконалення";

Х. Д. Карлтон: "Гра в кота і мишу";

Дженнифер Л. Арментраут: "Кровь і попіл";

Скарлетт Сент-Клер: "Гадес і Персефона";

Стивен Протеро: "Вісім релігій, що панують у світі: чому їхні відмінності мають значення";

Джим Ловлесс: "Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш";

Грейди Хендрикс: "Посібник зі знищення вампірів від Південного книжкового клубу";

Ричард Шеперд: "Неприродні випадки. Нотатки судмедексперта в 34 розтинах";

Джордж Оруэлл: "1984";

Джо Диспенза: "Шлях до надприродного. Як звичайні люди досягають незвичайного".

Издательство "Фабула"

Ярослав Литвин: "Вілла у Сан-Фурсиско";

Марио Варгас Льоса: "Свято цапа";

Б. Р. Майерс: "Моторошне сяйво";

Джил Хессон: "Кишенькова книжка емоційного інтелекту";

Джон Гарт: "Як Черчилль врятував цивілізацію";

Аманда Коулман: "Стратегії кризових комунікацій";

Мирослав Шкандрий: "Авангардне мистецтво в Україні, 1910−1930";

Рой Лиллей: "Як взаємодіяти з проблемними людьми";

Яакко Халметоя, Олли Совиярви, Тэему Арина: "Посібник біохакера. Апґрейдь себе та розкрий свій внутрішній потенціал";

Щепан Твардох: "Покора".

Meridian Czernowitz

Артем Чех: "Пісня відкритого шляху";

Артем Чех: "Хто ти такий?";

Артем Чех: "Точка нуль";

Андрей Любка: "Пісня відкритого шляху";

Юрий Издрык: "Колекція".

Ранее OBOZ.UA писал, что начальник ГУР Кирилл Буданов показал книги, приобретенные на "Книжном арсенале". Военная тематика и публицистика – для него в приоритете.

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