Что почитать: украинские издательства назвали самые популярные книги на "Книжном арсенале"
Украинские издательства подвели итоги "Книжного арсенала", который закончился 2 июня, а длился четыре дня с 30 мая, и назвали книги, которые имели наибольший спрос среди книголюбов. Свою литературу могли представить более 100 издательств и 5 книжных магазинов.
Обычно на "Книжном арсенале" демонстрируют литературные новинки, но и без бестселлеров, которые пользуются популярностью из года в год тоже не обойтись. New Voice собрал итоги продаж нескольких популярнейших украинских издательств.
Фоліо
- Валерия "Нава" Субботина: "Полон";
- Валерьян Пидмогильный: "Місто";
- Николай Хвылевой: "Я (Романтика)";
- Иван Багряный: "Сад Гетсиманский";
- Ник Фрай: "Міфи";
- Скрябин: "Я, Побєда і Берлін";
- Бертран Рассел: "Історія західної філософії";
- Умберто Эко: "Історія філософії. Античність та Середньовіччя";
- Умберто Эко: "Ім'я Рози";
- Джордж Орвелл: "Колгосп тварин".
Видавництво Старого Лева
- Александр и Павел Михеды: "Живі. Зрозуміти українську літературу";
- Виктория Амелина: "Свідчення";
- Илларион Павлюк: "Я бачу, вас цікавить пітьма";
- Евгения Кузнецова: "Спитайте Мієчку";
- Виктория Амелина: "Дім для Дома".
Детская литература:
- Светлана Ройз: "Сміховисько";
- Ирина Целик, Ирина Тараненко, Марта Лешак, Мария Воробьева: "Книжечка-мандрівочка. Київ";
- Ольга Войтенко: "Незручні. Відчайдушні. Виродки";
- Марина Макущенко "Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко";
- Анна и Андрей Шиманские: "501 факт, який треба знати з… історії України".
Vivat
- Валерий Пузик: "Мисливці за щастям";
- Александр Ирванец: "Ізмарагд княгині Несвіцької";
- Владимир Вакуленко: "Я перетворююсь… Щоденник окупації. Вибрані вірші";
- Линн Пейнтер: "Краще, ніж у фільмах";
- Светлана Тараторина: "Лазарус";
- Григорий Квитка-Основьяненко: "Конотопська відьма";
- Юрий Яновский: "Майстер корабля";
- Борис Джонсон: "Фактор Черчилля";
- Эдуард Андрющенко: "Архіви КГБ";
- Евгения Похожа: "Її війна".
Наш Формат
- Илья Полуденный, Марк Ливин: "Як це, війна? Психологічний досвід повномасштабного вторгнення";
- Максим "Далее" Кривцов: "Вірші з бійниці";
- Грег Маккеон: "Есенціалізм. Мистецтво визначати пріоритети";
- Михаэль Бар-Зохар, Ниссим Мишаль: "Амазонки Моссаду. Жінки в ізраїльській розвідці";
- Райан Голидей, Стивен Генсильман: "Стоїцизм на кожен день. 366 роздумів про мудрість, стійкість і мистецтво жити";
- Себастьян Юнгер: "Плем’я. Про повернення з війни і належність до спільноти";
- Роберт Сапольски: "Біологія поведінки. Причини доброго і поганого в нас";
- Тони Джадт: "Переосмислення забутого ХХ століття";
- Бритни Спирс: "Жінка в мені";
- Михаэль Бар-Зохар, Ниссим Мишаль: "Моссад. Найвидатніші операції ізраїльської розвідки".
BookChef
- Брианна Вест: ""Тією горою є ви. Як перетворити самосаботаж на самовдосконалення";
- Х. Д. Карлтон: "Гра в кота і мишу";
- Дженнифер Л. Арментраут: "Кровь і попіл";
- Скарлетт Сент-Клер: "Гадес і Персефона";
- Стивен Протеро: "Вісім релігій, що панують у світі: чому їхні відмінності мають значення";
- Джим Ловлесс: "Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш";
- Грейди Хендрикс: "Посібник зі знищення вампірів від Південного книжкового клубу";
- Ричард Шеперд: "Неприродні випадки. Нотатки судмедексперта в 34 розтинах";
- Джордж Оруэлл: "1984";
- Джо Диспенза: "Шлях до надприродного. Як звичайні люди досягають незвичайного".
Издательство "Фабула"
- Ярослав Литвин: "Вілла у Сан-Фурсиско";
- Марио Варгас Льоса: "Свято цапа";
- Б. Р. Майерс: "Моторошне сяйво";
- Джил Хессон: "Кишенькова книжка емоційного інтелекту";
- Джон Гарт: "Як Черчилль врятував цивілізацію";
- Аманда Коулман: "Стратегії кризових комунікацій";
- Мирослав Шкандрий: "Авангардне мистецтво в Україні, 1910−1930";
- Рой Лиллей: "Як взаємодіяти з проблемними людьми";
- Яакко Халметоя, Олли Совиярви, Тэему Арина: "Посібник біохакера. Апґрейдь себе та розкрий свій внутрішній потенціал";
- Щепан Твардох: "Покора".
Meridian Czernowitz
- Артем Чех: "Пісня відкритого шляху";
- Артем Чех: "Хто ти такий?";
- Артем Чех: "Точка нуль";
- Андрей Любка: "Пісня відкритого шляху";
- Юрий Издрык: "Колекція".
Ранее OBOZ.UA писал, что начальник ГУР Кирилл Буданов показал книги, приобретенные на "Книжном арсенале". Военная тематика и публицистика – для него в приоритете.
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