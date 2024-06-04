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Что почитать: украинские издательства назвали самые популярные книги на "Книжном арсенале"

Катерина Галущенко
Общество
4 минуты
1,3 т.
Что почитать: украинские издательства назвали самые популярные книги на 'Книжном арсенале'

Украинские издательства подвели итоги "Книжного арсенала", который закончился 2 июня, а длился четыре дня с 30 мая, и назвали книги, которые имели наибольший спрос среди книголюбов. Свою литературу могли представить более 100 издательств и 5 книжных магазинов.

Обычно на "Книжном арсенале" демонстрируют литературные новинки, но и без бестселлеров, которые пользуются популярностью из года в год тоже не обойтись. New Voice собрал итоги продаж нескольких популярнейших украинских издательств.

Фоліо

  • Валерия "Нава" Субботина: "Полон";
  • Валерьян Пидмогильный: "Місто";
  • Николай Хвылевой: "Я (Романтика)";
  • Иван Багряный: "Сад Гетсиманский";
  • Ник Фрай: "Міфи";
  • Скрябин: "Я, Побєда і Берлін";
  • Бертран Рассел: "Історія західної філософії";
  • Умберто Эко: "Історія філософії. Античність та Середньовіччя";
  • Умберто Эко: "Ім'я Рози";
  • Джордж Орвелл: "Колгосп тварин".
Что почитать: украинские издательства назвали самые популярные книги на "Книжном арсенале"
Что почитать: украинские издательства назвали самые популярные книги на "Книжном арсенале"
Что почитать: украинские издательства назвали самые популярные книги на "Книжном арсенале"

Видавництво Старого Лева

  • Александр и Павел Михеды: "Живі. Зрозуміти українську літературу";
  • Виктория Амелина: "Свідчення";
  • Илларион Павлюк: "Я бачу, вас цікавить пітьма";
  • Евгения Кузнецова: "Спитайте Мієчку";
  • Виктория Амелина: "Дім для Дома".
Что почитать: украинские издательства назвали самые популярные книги на "Книжном арсенале"

Детская литература:

  • Светлана Ройз: "Сміховисько";
  • Ирина Целик, Ирина Тараненко, Марта Лешак, Мария Воробьева: "Книжечка-мандрівочка. Київ";
  • Ольга Войтенко: "Незручні. Відчайдушні. Виродки";
  • Марина Макущенко "Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко";
  • Анна и Андрей Шиманские: "501 факт, який треба знати з… історії України".
Что почитать: украинские издательства назвали самые популярные книги на "Книжном арсенале"

Vivat

  • Валерий Пузик: "Мисливці за щастям";
  • Александр Ирванец: "Ізмарагд княгині Несвіцької";
  • Владимир Вакуленко: "Я перетворююсь… Щоденник окупації. Вибрані вірші";
  • Линн Пейнтер: "Краще, ніж у фільмах";
  • Светлана Тараторина: "Лазарус";
  • Григорий Квитка-Основьяненко: "Конотопська відьма";
  • Юрий Яновский: "Майстер корабля";
  • Борис Джонсон: "Фактор Черчилля";
  • Эдуард Андрющенко: "Архіви КГБ";
  • Евгения Похожа: "Її війна".
Что почитать: украинские издательства назвали самые популярные книги на "Книжном арсенале"

Наш Формат

  • Илья Полуденный, Марк Ливин: "Як це, війна? Психологічний досвід повномасштабного вторгнення";
  • Максим "Далее" Кривцов: "Вірші з бійниці";
  • Грег Маккеон: "Есенціалізм. Мистецтво визначати пріоритети";
  • Михаэль Бар-Зохар, Ниссим Мишаль: "Амазонки Моссаду. Жінки в ізраїльській розвідці";
  • Райан Голидей, Стивен Генсильман: "Стоїцизм на кожен день. 366 роздумів про мудрість, стійкість і мистецтво жити";
  • Себастьян Юнгер: "Плем’я. Про повернення з війни і належність до спільноти";
  • Роберт Сапольски: "Біологія поведінки. Причини доброго і поганого в нас";
  • Тони Джадт: "Переосмислення забутого ХХ століття";
  • Бритни Спирс: "Жінка в мені";
  • Михаэль Бар-Зохар, Ниссим Мишаль: "Моссад. Найвидатніші операції ізраїльської розвідки".
Что почитать: украинские издательства назвали самые популярные книги на "Книжном арсенале"

BookChef

  • Брианна Вест: ""Тією горою є ви. Як перетворити самосаботаж на самовдосконалення";
  • Х. Д. Карлтон: "Гра в кота і мишу";
  • Дженнифер Л. Арментраут: "Кровь і попіл";
  • Скарлетт Сент-Клер: "Гадес і Персефона";
  • Стивен Протеро: "Вісім релігій, що панують у світі: чому їхні відмінності мають значення";
  • Джим Ловлесс: "Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш";
  • Грейди Хендрикс: "Посібник зі знищення вампірів від Південного книжкового клубу";
  • Ричард Шеперд: "Неприродні випадки. Нотатки судмедексперта в 34 розтинах";
  • Джордж Оруэлл: "1984";
  • Джо Диспенза: "Шлях до надприродного. Як звичайні люди досягають незвичайного".
Что почитать: украинские издательства назвали самые популярные книги на "Книжном арсенале"

Издательство "Фабула"

  • Ярослав Литвин: "Вілла у Сан-Фурсиско";
  • Марио Варгас Льоса: "Свято цапа";
  • Б. Р. Майерс: "Моторошне сяйво";
  • Джил Хессон: "Кишенькова книжка емоційного інтелекту";
  • Джон Гарт: "Як Черчилль врятував цивілізацію";
  • Аманда Коулман: "Стратегії кризових комунікацій";
  • Мирослав Шкандрий: "Авангардне мистецтво в Україні, 1910−1930";
  • Рой Лиллей: "Як взаємодіяти з проблемними людьми";
  • Яакко Халметоя, Олли Совиярви, Тэему Арина: "Посібник біохакера. Апґрейдь себе та розкрий свій внутрішній потенціал";
  • Щепан Твардох: "Покора".
Что почитать: украинские издательства назвали самые популярные книги на "Книжном арсенале"

Meridian Czernowitz

  • Артем Чех: "Пісня відкритого шляху";
  • Артем Чех: "Хто ти такий?";
  • Артем Чех: "Точка нуль";
  • Андрей Любка: "Пісня відкритого шляху";
  • Юрий Издрык: "Колекція".
Что почитать: украинские издательства назвали самые популярные книги на "Книжном арсенале"

Ранее OBOZ.UA писал, что начальник ГУР Кирилл Буданов показал книги, приобретенные на "Книжном арсенале". Военная тематика и публицистика – для него в приоритете.

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