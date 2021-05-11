Что почитать этой весной: ТОП-5 книжных новинок 2021 года
Весна – подходящая пора, чтобы открыть сезон утренних пробежек и прогулок с чашкой кофе по парку, но если активный досуг завершить чтением хорошей книги, время пролетит с удвоенной порцией пользы и удовольствия.
Для любителей увлекательной литературы "Новый канал" собрал пятерку главных новинок весны, которые вот-вот поступят на прилавки книжных интернет-магазинов.
Шерон Стоун "Красота жить дважды". 62-летняя красавица Голливуда, звезда фильма "Основной инстинкт" выпустила собственную биографию, посвященную той самой дороге "через тернии к звездам".
"Возможность побудила меня написать эту книгу: возможность расти и делиться этим ростом. Я научилась прощать непростительное. Надеюсь, что когда я поделюсь своим путешествием, вы научитесь делать то же самое", — поделилась своими впечатлениями Шерон Стоун.
Читателей ждет откровенный "разговор" с секс-символом Голливуда, прошедшей трудное детство, два неудачных брака и страшную болезнь, едва не стоившую актрисе жизни.
Алексис Л. Бойлен "Визуальная культура". Красота спасет мир. Это избитое изречение классика Федора Достоевского спустя два столетия исследовала автор нового произведения, и в поисках философской концепции пошла еще дальше.
Как мы смотрим? Что мы видим? Как сформировать лучшую визуальную культуру и построить лучшее будущее? Способна ли визуальная культура спасти нас от самих себя?
На примерах от Бейонсе и Jay-Z в Лувре и до первых изображений черной дыры Алексис Бойлен рассуждает над вопросом, как мы взаимодействуем с изображениями и поддаемся манипуляциям.
Стивен Кинг "Позже". Автор культовых романов вновь готов удивлять и ужасать своих поклонников. Новый саспенс Стивена Кинга поведает криминальную историю с элементами мистики. В центре событий – подросток, обладающий сверхъестественными способностями, и череда жутких событий, которые ему придется разгадать, чтоб разорвать цепь собственных страхов.
Next year. March. pic.twitter.com/h0D7L9dNF2— Stephen King (@StephenKing) August 3, 2020
"Это пугающая, трогательная, беспощадная и честная история, и нам не терпится представить ее читателям", — анонсировали роман "Позже" Кинг и его редактор Чарльз Ардай.
Салли Руни. "Прекрасный мир там, где ты". Новый сюжет от автора бестселлера "Нормальные люди" расскажет о жизни двух 20-летних подруг Элис и Эйлин, которые в письмах делятся друг с другом самым сокровенным. Эта история об искренней дружбе, поиске себя, любви, сексе, искусстве и красоте мира вокруг.
Мужчинам этот роман тоже понравится: он лишен чрезмерного романтизма, как может показаться из аннотации, и наделен честными и порой жесткими эпизодами жизни и любви.
Александр "Фоззи" Сидоренко "Черный хлеб". Участник знаменитого дуэта украинской эстрады "Танок на Майдані Конго" Александр Сидоренко написал еще один интригующий роман для своих поклонников. Проза повествует о простой женщине в годы "застоя", которой пришлось принять на себя совсем не женские удары судьбы.
"Это история, которая начинается в поздние советские времена на холодном северном берегу, где проще встретить волка, чем человека, а заканчивается через много лет на юге Украины", – представил книгу ее автор.
Напомним, ранее OBOZREVATEL составил рейтинг неизменной детской классики, которая поможет малышам развивать фантазию.