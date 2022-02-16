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Посмотрел статистику, что пишут в Мире про украинскую армию. Делюсь:

1. По данным ежегодного рейтинга военной мощи Global Firepower (GFP) за 2022 год армия Украины находится на 22-м месте в мире из 140

(Для сравнения - Канада 23-я, Польша 24-я)

2. Численность ВСУ, пишут, составляет 250 тысяч человек,

3. Сотрудников полиции - 120 тыс человек

НацГвардия - 60 тыс человек.

МВД Украины всего насчитывает до 300 тыс сотрудников

4. Украинцев с боевым опытом - более 400 тыс человек

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5. Резервистов - 1 миллион человек

6. Годны к военной службе - 6,97 млн человек в возрасте 16–49 лет

7. Территориальная оборона (формируется) - 2 млн человек

8. На вооружении украинской армии, по версии GFР, находятся:

- 2 809 танков,

- 8 217 боевых бронированных машин,

- 1 302 единицы самоходной артиллерии,

- 1 669 единиц ствольной артиллерии и

- 625 реактивных систем залпового огня.

9. Авиация.

Эксперты GFР насчитали:

- 234 боевых летательных аппарата, в том числе

- 39 истребителей и

- 33 ударных вертолёта

В других источниках нашел по истребителям:

- 38 Су-27

- 71 МиГ-29

- 17 Су-27

- 140 МиГ-29 (на хранении)

10. ПВО

- 29 дивизионов ЗРС С-300П

- 2 дивизиона С-300В,

- 10 дивизионов ЗРК "Бук-М1".

- 9 дивизионов "Бук",

- 5 дивизионов ЗРС С-300В,

- 9 дивизионов ЗРС С-300ПТ,

- 12 дивизионов ЗРС С-200,

- 20 дивизионов ЗРК С-125 на хранении.

В войсковой ПВО имеется

- 113 ЗРК "Оса",

- 150 "Стрела-10"

- 24 ЗРК "Тор" на хранении,

- 600 ПЗРК "Игла"

- 400 "Стрела-3" на хранении

- 90 ЗРПК "Тунгуска"

- 30 ЗСУ-23–4 "Шилка"

- 400 зенитных орудий С-60 (57 мм)

- 300 ЗУ-23–2 (23 мм)

- На хранении – не менее 100 "Шилок"

11. Флот

- 1 сторожевой корабль проекта 11351 "Нерей"

- 1 малый противолодочный корабль проекта 1124П

- 1 средний десантный корабль проекта 773

- 1 минный тральщик проекта 1258

- 1 ракетный катер проекта 206-МР

- 7 речных бронекатеров проекта 58150

- 16 патрульных катеров типа Mark VI

- 5 американских патрульных корабля Island

- 1 противодиверсионный катер

- 1 десантный катер советской постройки

- 2 патрульных кораблей Island

- 10 скоростных катеров Willard

- более 70 надувных лодок Zodiac

12. В ближайшие время боевой состав военно-морских сил должны пополнить:

- не менее 1 корвета проекта 58250 "Владимир Великий",

- 1 средний разведывательный корабль проекта "Лагуна",

- 8 ракетных катеров класса "Barzan",

- 4 корвета турецкого класса "Ada" проекта MILGEM,

- 2 десантных катера проекта 58181 "Кентавр",

- 1 патрульный корабль Island

13. У ВСУ сегодня - 337 HMMWV (Хаммеры)

14. Мы получили от союзников дополнительно:

- NLAW (противотанковое оружие) - около 2 тыс штук

- Javelin - 150 перезаряжаемых пусковых установок Javelin и примерно 1200 ракет к ним

- Stinger FIM-92 (количество неизвестно)

- Carl Gustaf M4 (противотанковая система) - количество неизвестно

- M141 BDM - ракетная установка для поражения укреплений - около 200 штук

- Bayraktar TB2 - от 10 до 30 беспилотников (точных цифр нет)

- 5 вертолетов Ми-17В-5

- Крупнокалиберные снайперские винтовки Barrett - количество неизвестно

15. Ну и самое интересное.

Оружия у украинцев:

- Официально - около 1 млн единиц

- Неучтенного еще около 4,5 млн единиц;

Честно, в такую страну я бы не лез.