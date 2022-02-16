Что пишут о нашей армии в мире: в такую страну я бы не лез
Посмотрел статистику, что пишут в Мире про украинскую армию. Делюсь:
1. По данным ежегодного рейтинга военной мощи Global Firepower (GFP) за 2022 год армия Украины находится на 22-м месте в мире из 140
(Для сравнения - Канада 23-я, Польша 24-я)
2. Численность ВСУ, пишут, составляет 250 тысяч человек,
3. Сотрудников полиции - 120 тыс человек
НацГвардия - 60 тыс человек.
МВД Украины всего насчитывает до 300 тыс сотрудников
4. Украинцев с боевым опытом - более 400 тыс человек
5. Резервистов - 1 миллион человек
6. Годны к военной службе - 6,97 млн человек в возрасте 16–49 лет
7. Территориальная оборона (формируется) - 2 млн человек
8. На вооружении украинской армии, по версии GFР, находятся:
- 2 809 танков,
- 8 217 боевых бронированных машин,
- 1 302 единицы самоходной артиллерии,
- 1 669 единиц ствольной артиллерии и
- 625 реактивных систем залпового огня.
9. Авиация.
Эксперты GFР насчитали:
- 234 боевых летательных аппарата, в том числе
- 39 истребителей и
- 33 ударных вертолёта
В других источниках нашел по истребителям:
- 38 Су-27
- 71 МиГ-29
- 17 Су-27
- 140 МиГ-29 (на хранении)
10. ПВО
- 29 дивизионов ЗРС С-300П
- 2 дивизиона С-300В,
- 10 дивизионов ЗРК "Бук-М1".
- 9 дивизионов "Бук",
- 5 дивизионов ЗРС С-300В,
- 9 дивизионов ЗРС С-300ПТ,
- 12 дивизионов ЗРС С-200,
- 20 дивизионов ЗРК С-125 на хранении.
В войсковой ПВО имеется
- 113 ЗРК "Оса",
- 150 "Стрела-10"
- 24 ЗРК "Тор" на хранении,
- 600 ПЗРК "Игла"
- 400 "Стрела-3" на хранении
- 90 ЗРПК "Тунгуска"
- 30 ЗСУ-23–4 "Шилка"
- 400 зенитных орудий С-60 (57 мм)
- 300 ЗУ-23–2 (23 мм)
- На хранении – не менее 100 "Шилок"
11. Флот
- 1 сторожевой корабль проекта 11351 "Нерей"
- 1 малый противолодочный корабль проекта 1124П
- 1 средний десантный корабль проекта 773
- 1 минный тральщик проекта 1258
- 1 ракетный катер проекта 206-МР
- 7 речных бронекатеров проекта 58150
- 16 патрульных катеров типа Mark VI
- 5 американских патрульных корабля Island
- 1 противодиверсионный катер
- 1 десантный катер советской постройки
- 2 патрульных кораблей Island
- 10 скоростных катеров Willard
- более 70 надувных лодок Zodiac
12. В ближайшие время боевой состав военно-морских сил должны пополнить:
- не менее 1 корвета проекта 58250 "Владимир Великий",
- 1 средний разведывательный корабль проекта "Лагуна",
- 8 ракетных катеров класса "Barzan",
- 4 корвета турецкого класса "Ada" проекта MILGEM,
- 2 десантных катера проекта 58181 "Кентавр",
- 1 патрульный корабль Island
13. У ВСУ сегодня - 337 HMMWV (Хаммеры)
14. Мы получили от союзников дополнительно:
- NLAW (противотанковое оружие) - около 2 тыс штук
- Javelin - 150 перезаряжаемых пусковых установок Javelin и примерно 1200 ракет к ним
- Stinger FIM-92 (количество неизвестно)
- Carl Gustaf M4 (противотанковая система) - количество неизвестно
- M141 BDM - ракетная установка для поражения укреплений - около 200 штук
- Bayraktar TB2 - от 10 до 30 беспилотников (точных цифр нет)
- 5 вертолетов Ми-17В-5
- Крупнокалиберные снайперские винтовки Barrett - количество неизвестно
15. Ну и самое интересное.
Оружия у украинцев:
- Официально - около 1 млн единиц
- Неучтенного еще около 4,5 млн единиц;
Честно, в такую страну я бы не лез.
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