Что нужно сделать на День святого Валентина: астропрогноз

В пятницу, 14 февраля, длится 16-й лунный день с переходом вечером в 17-й. Луна находится в Деве, Солнце – в Водолее.

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Каким станет День святого Валентина с астрологической точки зрения, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она также посоветовала, как в самый романтичный праздник года привлечь к себе любовь.

По словам Иситы Гая, пятница будет энергетически светлым днем. "Пятерка – это Меркурий, пятница – это Венера. Венера будет создавать любовь, Меркурий создаст прекрасные коммуникации между людьми. Поэтому это день коммуникации", – объяснила она.

Астролог добавила, что это создает прекрасные возможности для знакомств тем, у кого нет партнера. Впрочем, проявлять любовь можно не только к другим. "Это прекрасный день, чтобы проявить любовь к себе и подарить себе прекрасные впечатления, прекрасное путешествие в новое место, заняться творчеством, заняться каким-нибудь новым видом деятельности, который вы любите, но вы не позволяли по той или иной причине себе этим заниматься", – сказала Исита Гая.

Она спрогнозировала, что те, кто уже находится в паре, проведут День Валентина в романтике. "В этот день создается энергия для любви, и вы будете чувствовать ее даже в воздухе", – пообещала астролог.

Она также рассказала о ритуале, который поможет привлечь любовь одиноким людям. "На самом деле, есть такой ритуал со свечами. Покупается две свечи разного цвета, например, красная и синяя. Синяя символизирует мужскую энергию, а красная символизирует женскую. Или синий и розовый можно. И вот так вы берете эти две свечи вместе и красной ниточкой вы их связываете. И вы можете сказать, что: "Свечи заплетаю, любовь в свою жизнь призываю, свечи переплетаю любовь в своей жизни призываю". И повторите это три раза и начните жечь эти свечи. Вы увидите, как они горят, и когда они полностью догорят, это будет означать, что ваше желание в этот день оно отправлено в небесную канцелярию и очень скоро вы встретите свою любовь", – пообещала Исита Гая.

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