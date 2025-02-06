Что нужно сделать 6 февраля: астропрогноз

В четверг, 6 февраля, утром 8-й лунный день переходит в 9-й лунный день. Луна с утра перешла из знака Тельца в знак Близнецов, Солнце находится в Водолее.

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Чем лучше заниматься в этот день, чтобы получить хороший результат, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, этот четверг следует посвятить красоте и здоровью.

"Это хороший день для занятия своим телом. Если вы пользуетесь какими-то косметическими процедурами, если вы делаете массажи, этот день подходит для ухода за телом, похода за косметическими процедурами", – сказала Исита Гая. А тем, кто занимается спортом, она спрогнозировала сегодня удачную тренировку.

В общем, в этот четверг хорошо делать все, что связано с красотой и внешним видом. Если вы хотите сделать новую прическу, покрасить, постричь волосы, этот день прекрасно подойдет для этого. То есть все, что связано с внешним видом, и то, что вы будете делать в этот день, принесет вам отличный результат", – пообещала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 6 февраля для всех знаков зодиака – одним сегодня стоит ждать приятных новостей, а другим приготовиться к переменам.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказание или нет.

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