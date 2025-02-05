Что нужно сделать 5 февраля, чтобы получить хороший результат: астропрогноз

В среду, 5 февраля завершается 7-й и начинается 8-й лунный день. Луна находится в созвездии Тельца, Солнце – Водолея.

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Какую энергетику несет этот день, эксклюзивно OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, среда будет полна положительной энергии Меркурия.

"Это очень хороший энергетически день, потому что среда – это день Меркурия и пятерка – это тоже энергия Меркурия. Меркурий отвечает за коммуникации и за создание хорошей положительной энергии в вашей жизни, это детская энергия. Если у вас есть дети, посвятите этот день своим детям", – порекомендовала астролог.

Исита Гая также рассказала, что любое доброе дело, сделанное в этот день, вернется в десятикратном размере. "Вы можете помогать близким в этот день, вы можете развивать свое творчество, вы можете встречаться с друзьями, гулять – все, что вы будете делать в этот день, оно будет иметь для вас хороший результат", – спрогнозировала она. И посоветовала воспользоваться этими преимуществами для того, чтобы начать новые дела.

Относительно практик, которые могут быть полезны в среду, Исита Гая посоветовала медитации. "Я советую вам встать на рассвете в 5 часов утра – это будет еще одна пятерка: пятое февраля, пять утра – и сделать медитацию прямо с закрытыми глазами. 15-25 минут вы можете ощущать свое тело, ощущать свое дыхание, ощущать вибрации и манифестировать этот день. Вы можете создать реальность в этот день, представив, как у вас пройдет этот день, и потом отслеживать, как он действительно проходит", – описала эту практику астролог. По словам Иситы Гая, именно в медитациях в эту среду можно создать себе прекрасное будущее, которое воплотится в жизнь.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 5 февраля для всех знаков зодиака – кого сегодня ждет финансовый успех, а у кого впереди конфликты.

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