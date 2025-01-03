Что нужно сделать 3 января: астропрогноз на день

В пятницу, 3 декабря, начинается 5 лунный день. Луна находится в созвездии Водолея и к вечеру перейдет в Рыб, Солнце остается в Козероге.

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Что этот день принесет с точки зрения энергий, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, пятница – это день, который нужно посвятить красоте.

"Пятница – это всегда день красоты как внешней, так и внутренней. Вы можете создать что-то своими руками, какую-то красоту", – посоветовала она.

"Это может быть красивое блюдо, это может быть картина, это может быть прекрасный танец, который вы захотите станцевать, это может быть какая-то прекрасная покупка в дом", – пояснила она.

Исита Гая также добавила, что все, что вы принесете в ваш дом 3 января, даст новую энергию в следующем году. "Вы можете принести купить прекрасный цветок в дом в горшке, вы можете вышить что-то в этот день. То есть, очень важно что-то создать своими руками, и вот это творение, оно посеет энергетический ресурс на ваш следующий год", – рассказала астролог.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака – кому день принесет карьерный успех, а кто почувствует ностальгию.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказание или нет.

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