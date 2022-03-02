Что несет с собой 'русский мир': в сети показали Ирпенский мост до вторжения РФ и после. Видео

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В сети показали последствия российского военного вторжения в городе Ирпень. Так, полноценный нормальный автомобильный мост превратился в груду металла и асфальта.

Состояние моста до и после войны сравнили в Telegram-канале "Подслушано у водителей" (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Короткая подпись к видео красноречиво говорит о том, к каким ужасным последствиям привела российская агрессия в Украине.

"Русский мир во всей красе", – написали в Telegram-канале к видео с разрушенным мостом.

Напомним, в Ирпене Киевской области в среду, 2 марта, российские оккупанты обстреляли многоэтажный жилой дом. Предварительно, в здание попало две ракеты.

Видео дня

Ранее украинский чемпион мира супертяжелого веса Александр Усик призвал российские оккупационные войска покинуть территорию нашей страны. Он подчеркнул, что украинцы не рады видеть на своей земле "освободителей" из РФ, высмеяв, таким образом, один из главных фейков российской пропаганды. Также он показал последствия налета врага на Ирпень и Харьков.

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