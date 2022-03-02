В Ирпене оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажному дому. Фото и видео

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В Ирпене Киевской области в среду, 2 марта, российские оккупанты обстреляли многоэтажный жилой дом. Предварительно, в здание попало две ракеты.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Информация о пострадавших уточняется (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Ирпень сейчас после авиаудара. Ракета оккупантов попала в жилой дом. На месте работают правоохранители и военные", – рассказал наш собеседник.

Видео дня

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

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