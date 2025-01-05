Что нельзя делать на Крещение: строгие запреты

Праздник Крещения Господня, или Богоявления, является одним из важнейших и древнейших праздников в христианской традиции. Ежегодно 6 января (19 января по старому стилю) верующие отмечают это событие, посещая богослужения и совершая традиционные купания в прорубях, которые называют иорданами.

Видео дня

Этот день символизирует очищение души и тела через освященную воду. Накануне праздника OBOZ.UA информирует об истории праздника, традициях и существующих запретах.

Крещение: история праздника

История праздника восходит ко временам пророка Иоанна Предтечи, который проповедовал покаяние и совершал крещение в водах реки Иордан. К нему приходили люди, чтобы очиститься от грехов. Однажды к Иордану пришел и Иисус Христос, которому в то время было 30 лет. Он попросил Иоанна крестить его. Во время крещения, согласно Евангелию, небеса открылись, и Святой Дух сошел в виде голубя, а с небес раздался голос Бога.

Крещение: традиции

Накануне Иордана, 6 января, отмечается Крещенский Сочельник. В этот день православные верующие придерживаются строгого поста. Традиционным блюдом является кутья - постная каша из крупы. Есть разрешается только после вынесения свечи во время утренней литургии и первого глотка крещенской воды. В сам день Крещения главным является посещение церковной службы, исповедь, причастие и освящение воды. Купание в проруби считается обрядом, очищающим от грехов.

Купание в проруби:

Купание в проруби на Крещение стало неотъемлемой частью празднования. Считается, что этот обряд способствует очищению от грехов. Однако важно понимать, что физическому омовению должно предшествовать духовное очищение - молитва, покаяние и исповедь. Только в таком случае купание 19 января может принести настоящее очищение души и тела.

Народные приметы на Крещение:

С праздником Крещения связано много народных примет, часто связанных с водой и погодой. Считается, что крещенская вода обладает целебными свойствами, поэтому ее хранят в течение года. Существует поверье, что снег, который выпал на Крещение, также имеет целебную силу.

В день Крещения существует обычай открывать окна и двери, чтобы впустить в дом добро и изгнать все плохое. Также считается, что удачным является сватовство и предложение руки и сердца на Крещение, ведь такой брак считается благословенным.

Что запрещено делать на Крещение

На Иордана не рекомендуется ссориться, сквернословить, сплетничать и желать зла другим. Также не стоит заниматься уборкой, выносить мусор и выбрасывать еду. Существует запрет на стирку белья 6 января. Не рекомендуется плакать в этот день, чтобы не провести весь год в слезах.

На Крещение не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. Лучше провести этот день в покое и молитве.

Гадание на Крещение считается греховным. Церковь осуждает любые магические ритуалы, включая гадания, независимо от дня их проведения. Поэтому от гаданий на Крещение лучше отказаться.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно называть Иордан на украинском, "ВодохрещЕ" или "ВодохрещА"

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.