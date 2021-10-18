Что мешает уменьшить вред от курения и как преодолеть барьеры на пути инноваций: итоги форума GTNF 2021

В Лондоне прошёл ежегодный Global Tobacco and Nicotine Forum (GTNF). На этом международном форуме представители индустрии, эксперты в сфере общественного здоровья и учёные-исследователи обсуждают будущее табачной промышленности и альтернативы, которые способны значительно уменьшить риски, связанные с общественным здоровьем, в сравнении с традиционным курением. В 2021 году в центре внимания участников GTNF были вопросы, связанные с правом совершеннолетних курильщиков на доступ к информации и преградами на пути инноваций.

Несмотря на то, что первые вейпы, электронные сигареты и системы для нагревания табака появились почти 20 лет назад, до сих пор вокруг альтернатив традиционному курению существует множество стереотипов и заблуждений. По мнению участников форума, распространение дезинформации и ложных представлений о сигаретах и альтернативных бездымных продуктах превратилось в глобальную проблему. Главное, это препятствует внедрению инноваций, способных значительно уменьшить вред от курения.

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Разница в том, что бездымные альтернативы соответствуют подходу снижения вреда harm reduction. Эта концепция заключается в том, чтобы исключить риски там, где это возможно, при помощи альтернативных решений. Так, согласно отчету Общественного здравоохранения Англии (PHE), такие устройства не сжигают табак, поэтому выделяющийся при использовании аэрозоль или пар на 95% безопаснее сигаретного дыма.

На первой панели выступила Лора Лей Ойлер, вице-президент по нормативно-правовым вопросам крупной компании по производству аксессуаров для курения. По ее словам, сегодня представители табачной индустрии признают риски и стремятся найти такое решение, которое помогло бы уменьшить вред. Однако в обществе к производителям по-прежнему относятся предвзято, что бы они ни делали.

Изменить ситуацию могло бы содействие властей на государственном уровне. Но, как подчеркнула приглашенный профессор Королевского колледжа Лондона Джилл Руттер: "У большинства политиков нет достаточной профессиональной экспертизы, чтобы принимать взвешенные решения относительно табачных изделий".

Единственный документ, на который могут ориентироваться политики, — это Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табаком (РКБТ), созданная 18 лет назад. Дерек Яч, основатель и президент фонда "Мир без дыма" считает, что данные, на которые опирается РКБТ, давно устарели. "Индустрия должна объединить усилия и сосредоточиться на коммуникации с отдельными правительствами, а не безуспешно пытаться возобновить диалог с РКБТ, ведь его положения не соответствуют имеющимся реалиям и характеристикам инновационных harm reduction продуктов", — подытожил спикер.

Эксперты сходятся во мнении, что важно, чтобы правительства сотрудничали с отраслью для создания нормативных актов, которые поддерживали бы переход курильщиков на менее вредные альтернативы. Это позволило бы производителям распространять достоверную информацию о характеристиках новых продуктов.

Недостаток информации и распространение недостоверных данных остаются проблемой для индустрии. "Мы живём в цифровую эпоху, информация у нас всегда под рукой, но крайне трудно отличить настоящие научные данные от частного мнения. И нам нужно изменить множество вещей, чтобы наука могла определять политику, нам нужно бороться с дезинформацией", — отметила в своём выступлении директор крупной табачной компании по взаимодействию с научным сообществом Жизель Бейкер.

Согласно результатам международного исследования, которые она привела, 63% опрошенных курильщиков скорее бы перешли на продукты со сниженным риском, если бы у них было больше достоверной информации о новинках.

По словам спикеров конференции, у курильщиков нет возможности принимать осознанные обоснованные решения, какие продукты лучше выбрать, чтобы уменьшить вред от привычки. Это происходит потому, что государственные структуры, которые отвечают за регулирование на табачном рынке, не учитывают новые научные данные и характеристики новых продуктов в рамках концепции снижения вреда. Чтобы принять решение о переходе на менее вредные продукты, курильщики должны получать полную научно-обоснованную информацию об альтернативах, включая данные о потенциальных рисках.