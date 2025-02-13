Что лучше сделать 13 февраля: астропрогноз на четверг

В четверг, 13 февраля длится 15-й лунный день, а после 6 часов вечера начнется 16-й. Луна перешла в знак Девы, Солнце остается в Водолее.

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Что в этот четверг несет с собой, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она обратила внимание, что в этот день начнется магнитная буря, и к этому нужно быть готовыми.

"Вы должны понимать, что магнитные бури – это новые энергии, которые приходят на землю, и через эти бури происходит перезагрузка на клеточном уровне, на уровне подсознания. Потому могу сказать, что не нужно защищаться, но нужно подготовиться к такому времени", – сказала астролог.

По ее словам, легче пройти день, наполненный магнитными бурями поможет облегченная диета. "Я бы советовала в этот день есть фрукты и овощи. Вы можете быть даже на воде, на чае, сделать этот день днем отдыха для своего организма", – посоветовала она.

Из полезных процедур Исита Гая назвала солевые ванны или домашние процедуры для тела с солью. "Если у вас нет ванны, просто вы можете тело натереть солью с мылом, и через эту соль будет очень глубокое и духовное и физическое очищение", – пообещала она.

В этот четверг астролог посоветовала больше отдыхать, слушать правильные звуки. "Поставьте себе космическую музыку, поставьте себе музыку высоких вибраций, музыку природы и, прослушивая такую музыку, в этот день после ванны солью вы будете чувствовать себя спокойно", - сказала Исита Гая. В таком случае новая энергия войдет в вашу жизнь максимально легко и приятно.

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