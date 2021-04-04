Что делать, если заказ в кафе принесли не вовремя: совет юриста

Если клиент в заведении общественного питания ожидает свой заказ дольше обещанного, он вправе отказаться от услуг заведения и потребовать компенсации.

Об этом рассказал адвокат, кандидат юридических наук Денис Головин в своем Telegram-канале "Адвокат права". "Вы пришли пообедать в кафе, а вместо обещанных 10 минут блюдо вам несут час – что делать? В таком случае закон на вашей стороне", – отметил он.

Так, в частности, специалист напомнил о статье 10 Закона "О защите прав потребителей", согласно которой потребитель имеет право отказаться от "договора о выполнении работ" и требовать возмещения убытков, если "исполнитель своевременно не приступил к выполнению обязательств по договору или выполняет работу настолько медленно, что закончить ее в определенный срок становится невозможным".

Так образом, как пояснил адвокат, если заведение нарушило сроки предоставления услуг, клиент может не только отказаться платить за эти услуги, но и требовать денежной компенсации. Однако добиться выплаты последней можно только через суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее юрист Илья Костин рассказал, что в Украине были сфальсифицированы тысячи видов лекарственных средств. 20% было распространено на украинской территории, а 80% поставлялись на территории других стран.