Що робити, якщо замовлення в кафе принесли невчасно: порада юриста

Якщо клієнт у закладі громадського харчування чекає на своє замовлення довше обіцяного, він має право відмовитися від послуг закладу та вимагати компенсації.

Про це розповів адвокат, кандидат юридичних наук Денис Головін у своєму Telegram-каналі "Адвокат права". "Ви прийшли пообідати в кафе, а замість обіцяних 10 хвилин страву вам несуть годину – що робити? У такому випадку закон на вашому боці", – зазначив він.

Так, зокрема, фахівець нагадав про статтю 10 Закону "Про захист прав споживачів", згідно з якою споживач має право відмовитися від "договору про виконання робіт" і вимагати відшкодування збитків, якщо "виконавець своєчасно не приступив до виконання зобов'язань за договором або виконує роботу настільки повільно, що закінчити її у визначений строк стає неможливим".

Так чином, як пояснив адвокат, якщо заклад порушив терміни надання послуг, клієнт може не тільки відмовитися платити за ці послуги, а й вимагати грошової компенсації. Однак домогтися виплати останньої можна тільки через суд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше юрист Ілля Костін розповів, що в Україні було сфальсифіковано тисячі видів лікарських засобів. 20% було поширено на українській території, а 80% постачалися на території інших країн.