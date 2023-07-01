Что делать, если трескаются помидоры: советы по выращиванию в теплице

Мы с нетерпением ждем появления сезонных овощей, чтобы насладиться свежими и полезными плодами. Сочные помидоры – это незаменимый продукт в нашем холодильнике.

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Но часто томаты, выращиваемые в теплице, трескаются, еще не созрев. OBOZREVATEL разобрался в причинах этого явления и нашел действенные способы, как этого избежать.

Сорт помидоров

Есть такие сорта томатов, у которых кожура тоненькая. Поэтому, когда выбираете рассаду, лучше подробно узнайте о сортах, чтобы оболочка была толстой.

Недостаточно влаги

Необходимо регулярно поливать растения маленькими порциями воды. Также для хранения влаги в почве можно накрыть теплицу специальной тканью, которая не даст солнечным лучам высушивать землю.

Если влажность в теплице меньше 50%, то на помидорах могут образоваться трещины. Своевременное полив растений обеспечивает равномерное поступление воды и поэтому плоды будут целые.

Не поливайте почти созревшие томаты

Помидоры, уже почти готовые к потреблению, нельзя чрезмерно поливать. Потому что они уже не нуждаются во влаге, как раньше. Избыток воды будет способствовать появлению трещинок.

Подкормите саженцы

Если растению не хватает питательных веществ, то плоды деформируются и трескаются. Как правило, помидорам может не хватать фосфора, азота или калия. Поэтому от удобрений тоже зависит вид томатов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как предотвратить гниль на помидорах, чтобы урожай был обильным и сочным. Следуя советам, вы избежите черных пятен на плодах.

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