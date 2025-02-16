Что делать, если потеряли удостоверение участника боевых действий: инструкция

Удостоверение участника боевых (УБД) действий является ключевым документом, подтверждающим право на определенные льготы и социальные гарантии. Однако оно может потеряться, быть поврежденным или уничтоженным, например, из-за боевых действий или обстрелов, или его могут просто украсть.

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Если удостоверение потеряно, похищено или оказалось непригодным, его можно восстановить. Для этого необходимо подать соответствующий запрос вместе с пакетом документов, зависящим от обстоятельств утраты. Об этом сообщает АрмияInform.

Как получить новое удостоверение

Существует несколько способов получения нового документа:

Действующие военнослужащие представляют рапорт командиру воинской части.

представляют рапорт командиру воинской части. Уволенные с военной службы должны обратиться в Территориальный центр комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП), где состоят на учете.

должны обратиться в Территориальный центр комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП), где состоят на учете. Лица, получившие статус УБД через межведомственную комиссию, могут обратиться непосредственно в Министерство по делам ветеранов.

В рапорт или заявление необходимо добавить отдельные документы. При этом вид рапорта, а также какие документы нужно к нему добавлять — зависит от обстоятельств.

Какие документы нужны для восстановления удостоверения

1. В случае потери или кражи:

справка из Национальной полиции о регистрации заявления по потере или похищении документа.

Объявление, размещенное в печатных СМИ, подтверждающее недействительность утерянного или похищенного удостоверения с указанием полного имени владельца, а также его серии и номера.

Копия утраченного документа (если есть).

Письмо талонов и их копия.

Копия паспорта

Две цветные фотографии 3×4 см на матовой бумаге (изображение лица должно занимать 65-70% фотографии).

2. Если удостоверение повреждено или непригодно к использованию, то в рапорт нужно добавить следующие документы или их копии:

сам документ в поврежденном виде;

копия паспорта;

письмо талонов;

две цветные фотографии 3×4 см.

3. Если удостоверение уничтожено в ходе боевых действий.

Потеря удостоверения при выполнении боевых или служебных обязанностей – это не редкость. Если удостоверение было уничтожено, сначала в воинской части проводится служебное расследование. На основе его результатов осуществляется восстановление документа. Потребуется подать только две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге.

Следовательно, процедура восстановления удостоверения зависит от конкретных обстоятельств, но главное – своевременно обратиться в соответствующие органы для получения нового документа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине автоматизировали предоставление статуса участника боевых действий. Теперь военнослужащие, выполняющие боевые задания, вообще не будут привлекаться к этому процессу, ведь все необходимые процедуры берет на себя государство.

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