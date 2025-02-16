Что делать, если потеряли удостоверение участника боевых действий: инструкция
Удостоверение участника боевых (УБД) действий является ключевым документом, подтверждающим право на определенные льготы и социальные гарантии. Однако оно может потеряться, быть поврежденным или уничтоженным, например, из-за боевых действий или обстрелов, или его могут просто украсть.
Если удостоверение потеряно, похищено или оказалось непригодным, его можно восстановить. Для этого необходимо подать соответствующий запрос вместе с пакетом документов, зависящим от обстоятельств утраты. Об этом сообщает АрмияInform.
Как получить новое удостоверение
Существует несколько способов получения нового документа:
- Действующие военнослужащие представляют рапорт командиру воинской части.
- Уволенные с военной службы должны обратиться в Территориальный центр комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП), где состоят на учете.
- Лица, получившие статус УБД через межведомственную комиссию, могут обратиться непосредственно в Министерство по делам ветеранов.
В рапорт или заявление необходимо добавить отдельные документы. При этом вид рапорта, а также какие документы нужно к нему добавлять — зависит от обстоятельств.
Какие документы нужны для восстановления удостоверения
1. В случае потери или кражи:
- справка из Национальной полиции о регистрации заявления по потере или похищении документа.
- Объявление, размещенное в печатных СМИ, подтверждающее недействительность утерянного или похищенного удостоверения с указанием полного имени владельца, а также его серии и номера.
- Копия утраченного документа (если есть).
- Письмо талонов и их копия.
- Копия паспорта
- Две цветные фотографии 3×4 см на матовой бумаге (изображение лица должно занимать 65-70% фотографии).
2. Если удостоверение повреждено или непригодно к использованию, то в рапорт нужно добавить следующие документы или их копии:
- сам документ в поврежденном виде;
- копия паспорта;
- письмо талонов;
- две цветные фотографии 3×4 см.
3. Если удостоверение уничтожено в ходе боевых действий.
Потеря удостоверения при выполнении боевых или служебных обязанностей – это не редкость. Если удостоверение было уничтожено, сначала в воинской части проводится служебное расследование. На основе его результатов осуществляется восстановление документа. Потребуется подать только две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге.
Следовательно, процедура восстановления удостоверения зависит от конкретных обстоятельств, но главное – своевременно обратиться в соответствующие органы для получения нового документа.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине автоматизировали предоставление статуса участника боевых действий. Теперь военнослужащие, выполняющие боевые задания, вообще не будут привлекаться к этому процессу, ведь все необходимые процедуры берет на себя государство.
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