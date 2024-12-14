Без заявлений и бумажных документов: когда статус УБД можно будет получить автоматически

В Украине автоматизировали предоставление статуса участника боевых действий (УБД). Теперь военнослужащие, выполняющие боевые задания, вообще не будут вовлекаться в этот процесс, ведь все необходимые процедуры на себя берет государство.

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Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов Украины. К запуску цифрового инструмента было подключено также Министерство обороны Украины.

Ранее процесс получения статуса УБД требовал непосредственного участия ветеранов, подачи бумажных документов и прохождения многочисленных согласований. Благодаря новым цифровым подходам эта процедура станет более простой и эффективной – сведения об участии в боевых действиях будут вноситься уполномоченными лицами воинских частей.

"Военнослужащие выполняют боевые задачи, все остальное – берет на себя государство. Мы внедряем автоматическое предоставление статуса, исключающее даже необходимость подачи заявления. Никаких бюрократических препятствий, никаких бумажных документов или дополнительных обращений в разные учреждения", – сказала министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова.

После предоставления статуса УБД защитники и защитницы будут иметь возможность сгенерировать е-удостоверение в приложении Дія и пользоваться всеми преимуществами.

"Важно, генерация е-Удостоверения в приложении Дія без наличия бумажного удостоверения будет реализована в течение января 2025 года", – подчеркнули в министерстве.

Автоматическое предоставление статуса участника боевых действий вводится в рамках месяца цифровой трансформации.

"Проект реализуется Минветеранов и финансируется Европейским Союзом в рамках проекта DT4UA, внедряемого Академией электронного управления (Эстония)", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре этого года Кабмин принял постановление, утвердившее упрощенный порядок предоставления статуса УБД. Это дало военным возможность получать его в автоматическом режиме – уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал инструкцию и номера телефонов, по которым военные могут обращаться в случае нарушения прав.

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