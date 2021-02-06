Водная диета на 5 дней: мужчина показал, как быстро сбросить вес. Фото

Американский блогер Роб Ривера испытал на себе водную диету. Ради эксперимента мужчина пять дней пил только воду и ничего не ел.

Он ежедневно выпивал по 10 стаканов дистиллированной воды. Результатами до и после похудения он поделился на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Риверы, водная диета помогает не только быстро сбросить вес, а вывести все токсины из организма, очистить кожу и кровь. Блогер подчеркнул, что к таким радикальным мерам можно прибегать только в хорошем общем состоянии тела и физической форме.

В начале эксперимента мужчина весил 67 килограмм. Для того, чтобы поддержать иммунную систему и наполнить организм витамином С, Ривера добавлял в воду дольку лимона. А также немного соды, чтобы сделать воду щелочной.

Во время диеты он время от времени жаловался на сухость во рту, головные боли, сонливость, заторможенность и желание есть. Он не мог делать никакие дела по дому, поскольку энергии на это не было. У мужчины также усилилось обоняние.

На пятый день водной диеты Ривера весил чуть более 63 килограмм, а значит сбросил около 4 килограмм всего за пять дней. Это было очень заметно по его телу.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американский блогер Роб Ривера ради эксперимента неделю ел только картошку и показал, как изменилось его тело и самочувствие.