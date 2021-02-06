Водная диета на 5 дней: мужчина показал, как быстро сбросить вес. Фото

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
4,5 т.
Водная диета

Американский блогер Роб Ривера испытал на себе водную диету. Ради эксперимента мужчина пять дней пил только воду и ничего не ел.

Он ежедневно выпивал по 10 стаканов дистиллированной воды. Результатами до и после похудения он поделился на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Риверы, водная диета помогает не только быстро сбросить вес, а вывести все токсины из организма, очистить кожу и кровь. Блогер подчеркнул, что к таким радикальным мерам можно прибегать только в хорошем общем состоянии тела и физической форме.

В начале эксперимента мужчина весил 67 килограмм. Для того, чтобы поддержать иммунную систему и наполнить организм витамином С, Ривера добавлял в воду дольку лимона. А также немного соды, чтобы сделать воду щелочной.

Во время диеты он время от времени жаловался на сухость во рту, головные боли, сонливость, заторможенность и желание есть. Он не мог делать никакие дела по дому, поскольку энергии на это не было. У мужчины также усилилось обоняние.

На пятый день водной диеты Ривера весил чуть более 63 килограмм, а значит сбросил около 4 килограмм всего за пять дней. Это было очень заметно по его телу.

Водная диета: фото до и после эксперимента.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американский блогер Роб Ривера ради эксперимента неделю ел только картошку и показал, как изменилось его тело и самочувствие.

диета