Читатели OBOZREVATEL собрали средства на ремонт автомобилей для воинов ВСУ: они возят на фронт подмогу. Фото

Читатели OBOZREVATEL собрали средства на ремонт грузовиков, возящих помощь на фронт. Для того, чтобы поставить машины на колеса, нужно было собрать 100 тысяч гривен.

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Благодаря неравнодушным украинцам, которые понимают, почему важно, чтобы военные грузовики бесперебойно курсировали по фронтовым дорогам и доставляли на передовую необходимые грузы, сбор закрыт. OBOZREVATEL отчитывается о том, как были потрачены средства и что, кроме колес, благодаря нашим читателям получили воины на фронте.

Сбор на ремонт грузовиков, возящих важные грузы на передовую, мы объявляли месяц назад. На закрытие самых неотложных потребностей, прежде всего – приобретение новых колес вместо тех, которые были полностью "убиты" на фронтовых дорогах – нам не хватало 100 тысяч гривен.

И наши читатели снова пришли на помощь. На реквизиты Монобанка, ПриватБанка и PayPal было собрано 100 400 гривен.

На собранные вами деньги мы приобрели самое главное: 8 новых шин на сумму 92 400 гривен.

Оставшиеся деньги мы тоже решили потратить на хорошее дело – и, собрав в редакции еще немного денег, приобрели комплект формы, обувь и 6 раций Baofeng.

Все, что нам удалось приобрести благодаря вам, нашим читателям, уже передано на передовую. И наши защитники передают каждому и каждой, кто присоединился к закрытию этого сверхважного сбора, огромную благодарность. Но обещают еще более интенсивно делать смерть врагам.

Напомним, ранее читатели OBOZREVATEL помогли собрать средства на пикапы-внедорожники для аэроразведчиков, защищающих украинскую Донетчину. Автомобили уже направляются на фронт. Как только защитники их получат и передадут нам фотоотчет – мы обязательно покажем результаты нашего общего дела нашим читателям.