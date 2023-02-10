Они приближают нашу победу: защитникам Украины нужна помощь в ремонте грузовиков, которые возят на фронт помощь

Защитники Украины попросили помощи в ремонте грузовиков, которые возят на фронт помощь. "Поставить на колеса" авто нужно "на вчера", однако для этого не хватает значительной суммы средств – 100 тысяч гривен.

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Как известно, автомобили на фронте – просто расходные материалы, особенно – колеса. Они каждый день, а то и несколько раз, страдают если не от обстрелов, и разлетающихся обломков, то от кусков металла, которыми буквально устланы дороги и поля на линии разграничения.

От скорости "лечения" вышедших из строя грузовиков и доставки грузов часто зависят как в целом успехи на фронте, так и жизнь и здоровье каждого военного. Все неравнодушные, у кого есть возможность и желание помочь военным грузовикам и дальше курсировать по фронтовым дорогам со сверхважными грузами, могут отправить по реквизитам:

– 4731 2196 3069 6205 (Приватбанк) Гасич Леся

– Банка mono (Моно), номер карты банки 5375 4112 0306 0160

– [email protected] (PayPal)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее наши читатели совершили невероятное, закрыв сбор на тепловизор для военных ВСУ. Средств собрали более 200 тысяч грн, остальные будут переведены на сбор авто.

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