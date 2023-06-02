Читал книги даже в окопах: в Ривне простились с защитником, который полгода считался без вести пропавшим. Фото

В боях за свободу и независимость Украины на фронте погиб 43-летний Алексей Романчук с города Ривне. Солдат ВСУ, который в перерывах между боевыми действиями успевал читать книги в окопах, с декабря прошлого года считался пропавшим без вести.

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Накануне подтвердилась его смерть, а 2 июня родные и неравнодушные люди провели защитника в последний земной путь. Фото с церемонии прощания опубликовал Александр Третьяк (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Как же больно каждый раз видеть слезы на лице матери, отца, любимой, когда понимают, что их самый родной человек уже не обнимет их. Потому что Герой отдал свою жизнь на этой черной войне. Иначе он просто не мог. Именно таким принципиальным, честным и верным своей стране был Алексей Романчук", – сообщил чиновник о смерти Героя.

Отмечается, что Алексей Романчук родился в российской Якутии – в городе Нерюнгри, где в то время работали его родители. Там парень окончил школу, но высшее образование получил уже в Ривне – учился в МЕГУ им. С. Демьянчука.

"Леша, хоть и родился в России, всегда считал Украину своей Родиной. С 2014 года, когда начались первые проявления российского вторжения, был готов встать на защиту страны. В 2015-м пошел в военкомат, чтобы записаться добровольцем, хоть было плохое зрение. Однако тогда получил отказ: ждите, когда потребуется – позвоним. И позвонили уже в марте 2022..." – рассказала любимая воина Оксана.

По ее словам, о начале полномасштабной войны они узнали со звонка подруги в Харькове. Мужчина с первого дня начал активно волонтерить, помогать воинам, ведь занимался услугами по перевозке.

"А уже 21 марта пришел домой, глаза светились – его пригласили в военкомат. Он чувствовал, что его место там. Говорил, что должен сделать все, чтобы у нас не было таких зверств, как в Буче, чтобы враг сюда не пришел. .." – отметила женщина.

Родные говорят, что целеустремленный, активный, чрезвычайно коммуникабельный Алексей легко и быстро находил общий язык с людьми. Сначала помогал на месте с ремонтом техники, а затем перевелся в боевую бригаду. Он прошел обучение, потом уже отправился выполнять боевые задания на Николаевщину, Херсонщину.

Алексей очень любил путешествовать, рыбачить и читать. В посылках просил передавать ему книги – они были его надежными спутниками даже в окопах.

"Я должна быть здесь, чтобы вам там было спокойно, чтобы эта война быстрее закончилась", – говорил мужчина любимой. Они вместе строили планы. Прежде всего, на общую жизнь. Уже 9 декабря 2022 года Алексей и Оксана должны стать официальными супругами. 1 декабря воин написал и передал командиру заявление на женитьбу, и пошел на задание... А 3 декабря связь с его подразделением была потеряна.

Каждый день в течение этих ужасных месяцев, пока 43-летний солдат Алексей Романчук считался пропавшим без вести, родные не теряли надежды, что он жив. Но к сожалению, на прошлой неделе семью сообщили о предварительном совпадении ДНК в одном из тел, которые враг вернул Украине после обмена 30 января.

"Мы до последнего не могли поверить. И даже сейчас сердце не хочет принимать, что Леши нет. Но я понимаю, что он не мог иначе, он не мог не пойти, не мог не стоять до последнего. Освещая дорогу другим, он сгорел сам ..." – призналась Оксана.

Прощание с Героем прошло 2 июня на майдане Незалежности в Ривне. Похоронили его на кладбище "Новое". У Алексея осталось два сына – 13 и 19 лет, которыми он гордился и всем рассказывал об их успехах.

"Алексей искренне верил в то, что сейчас у нас есть шанс освободиться от раш*ской нечисти, чтобы уже его сыновья не должны были снова идти на войну… Всегда поступать по совести, не бояться препятствий, смело идти вперед – именно такими принципами он руководствовался в своей жизни. Его сердце перестало биться еще в декабре, а только сегодня его тело обретет покой в родном Ривне. Вечная боль, что теряем лучших сыновей Украины. Искренние соболезнования семье и близким, пусть Бог дарит силы пережить такую невосполнимую потерю…" – отметил мэр города.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях с врагом на востоке Украины погиб 27-летний гранатометчик Александр Сергийчук из города Вараш Ривненской области. Тело Героя удалось эвакуировать с поля боя только через неделю.

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