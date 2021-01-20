В Украине смертность медиков от коронавируса и его последствий взлетела в 42 раза. Врачей и медсестер бросили на борьбу с пандемией униженными и беззащитными. Власть не смогла обезопасить героев, которые каждый день спасали наши жизни и заплатили за это собственными.

И если чиновники не возьмутся за ум, не начнут думать о медиках, их безопасности и заработных платах, страну ждет коллапс системы здравоохранения и массовая эмиграция медицинского персонала.

Сначала не хватало масок и защитных костюмов, потом больничных коек и кислорода, а сейчас – нет вакцины. Я очень хорошо знаю ситуацию с защитными костюмами, и на этом примере хочу показать, как страна боролась с ковидом – по принципу "спасение утопающих – дело рук самих утопающих".

Национального качественного производства не было, и энтузиастам пришлось заниматься созданием процесса с ноля. Как только началась пандемия, я закрыл все свои розничные магазины "Венето" и запустил производство средств индивидуальной защиты для медиков. Потратил сотни тысяч долларов и месяцы на закупку специального оборудования, специальных тканей, обучение персонала. Подтвердил европейские стандарты качества (ISO 13485, EN 14126) и начал поставлять средства защиты уже в июне.

Оказалось, что в стране нет даже лаборатории, которая бы определяла качество средств защиты. Поэтому украинские чиновники активно брали у китайцев флизелиновые костюмы с сомнительными сертификатами и одевали в них врачей и медсестер. Фактически, они бросили медиков на амбразуру.

Плюс ко всему, в марте приняли закон, согласно которому все закупки для больниц были выведены из-под Прозорро. Тогда это сделали для того, чтобы упростить процедуры. Но сейчас, когда закупки можно планировать заранее, о законе почему-то "забыли". Сразу же нашлись негодяи, которые закупают "левые" защитные костюмы для врачей… Ведь криминальной ответственности за фальсификацию товаров медицинского назначения до сих пор нет.

Считаю, что средства защиты медиков – это как бронежилеты на войне: на фронте "фуфловые" броники легко пробиваются пулями, а в стационаре – бактериями. Ситуация не отличается ничем. И цена этому – сотни неспасенных жизней. В частности, Минздрав начал публиковать статистику смертности среди медиков… И стало страшно.

Вот результат многомесячной "работы" правительства: в ноябре в 42 раза (!) выросло число умерших от коронавируса врачей, медсестер, санитарок. Помните: мир поменялся, нельзя решать проблему ценой человеческих жизней. Врачей надо защищать, как это делают во всем цивилизованном мире.

Нужно посмотреть на ситуацию глубже: ведь медицинские работники заражаются не только "короной", но и туберкулезом, ВИЧ и другими… Этого никто никогда не считал… А надо бы. Наверное, пришло время для создания специального профсоюза медработников – для защиты их прав, вплоть до забастовок.

И это только подтвержденные цифры, которые любой может проверить на сайте Нацслужбы здоровья. В сентябре 2020-го в Украине умерли 35 медиков. Это в 11,6 раза больше, чем в марте.

Я не верю в официальную статистику по коронавирусу, но даже она показала трехкратный рост заболеваемости уже в октябре. И к тому времени не 35 медиков погибли, а 108! Это уже в 36 раз (!) больше, чем в марте и в 3 раза больше, чем в сентябре.

В ноябре был официальный пик коронавируса в Украине. Умерли 127 медиков! В 42 раза больше, чем в марте. За подобное власти должны ответить! Это образованные, ответственные украинцы, которые каждый день рисковали своими жизнями, чтобы спасать нас с вами. Я тоже перенес эту страшную болезнь, и меня тоже спасли наши медики.

Это вторая линия фронта. На реальной войне мы сократили количество погибших, а о медицинских работниках все молчат.

Герои, которые отдали свои жизни, спасая пациентов... А сколько бы жизней удалось сохранить, если бы в октябре прервали цепочку заболеваемости и объявили локдаун, как это сделали все развитые страны? Сколько детей не лишились бы своих родителей, сколько бы горя удалось избежать. И сколько бы еще жизней могли спасти те медики, которых не уберегли...

Италия, которая первой столкнулась с масштабной пандемией, у которой не было столько времени подготовить медицинскую систему, с населением в 65 млн, потеряла из-за коронавируса 274 врача (данные без учета января 2021-го). В Польше за этот же период из-за пандемии умерли 137 человек (общее количество населения 37 млн). В Украине же – 468 летальных случаев среди медиков. Почти в 3,5 раза больше смертей, чем у поляков!

Почему?

Потому что у европейцев совершенно другие средства защиты для медиков, и за их качество власти строго спрашивают. Их медицинские "бронежилеты" надежные.

Италия, Польша объявили жесткий локдаун, обеспечили всех медработников полной страховкой, в разы подняли зарплаты. Поляки, например, платят своим докторам уже до 400 тыс. грн в месяц с учетом доплат!

А что у нас? Обычные врачи получают в среднем 10 тыс. грн., а надбавкой за COVID-19 – до 50 тыс. грн. Сравните с 400 тыс польских врачей. Вы бы не уехали в Польшу, понимая, что вас там обеспечат жильем, страховкой и проч.?

Министр охраны здоровья просил повысить зарплату врачей с нынешних 10 тыс грн до 23, но ему отказали. Медработников опять оставили с нищенскими зарплатами. Украинцы не рабы, они не будут работать за копейки.

Я знаю, деньги на зарплаты есть! Для этого нужно наконец-то разобраться с ФЛП-ами, поставить им кассовые аппараты, закрыть контрабанду, не сливать ПДВ богатым латифундистам, как, например, олигарху Веревскому – миллиарды НДС, которые ему и еще группке латифундистов решили "подарить"! Весь бизнес должен жить по одним правилам, а в стране нужно создать единые конкурентные условия.

Прекратите завозить для себя контрабандную вакцину, найдите деньги и официально ввезите ее, чтобы каждый врач, медсестра, санитарка, полицейский, учитель, военный, пенсионер получил свои две бесплатных дозы. Это – ваш долг.

Иначе в Украине вскоре начнутся медицинские бунты! И если власть думает, что успеет сбежать, а заболев, поедет к Гольдману, то она сильно заблуждается: не успеете!

Задумайтесь: если смертность медиков выросла в 42 раза, то как изменилась общая ситуация? В ноябре 2020-го в стране был рекорд по количеству умерших за 8 лет! Мы потеряли 63,4 тыс. человек. Это больше, чем умирало в период, когда статистика учитывала смертность по всей территории Донецкой, Луганской областей и Крыма. В ноябре число смертей взлетело на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Каждый, кто имел отношение к этим преступным решениям, должен знать: ответственности избежать не удастся! Это горе не пройдет просто так...