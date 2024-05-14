Чиновник, согласовавший контракт о покупке 'яиц по 17', получил должность в МИД – ЦПК

Бывший заместитель министра обороны Ростислав Замлинский, который согласовывал контракт о покупке яиц по 17 гривен, получил должность в Министерстве иностранных дел. Теперь он будет работать послом по особым поручениям МИД.

Вероятнее всего, назначение Замлинского состоялось в начале 2024 года. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

В оборонном ведомстве он занимал должность заместителя министра обороны по вопросам финансов и внутреннего аудита. В ЦПК отметили, что в ежегодной декларации за 2023 год Замлинский указал уже новую должность в МИД.

Примечательно, что Замлинский в Минобороны курировал финансовые вопросы. Именно он в 2022-2023 годах согласовывал контракты по закупке продуктов питания для Сил обороны по завышенным ценам, в частности известный контракт с "яйцами по 17".

Председатель правления ЦПК Виталий Шабунин назвал идею назначения Замлинского в МИД "безумием". По его словам, чиновник фактически закрывал глаза на коррупцию в оборонном ведомстве.

"Безумие – назначить послом по особым поручениям чиновника, который закрывал глаза на коррупционный ад в госзакупках Резникова. Если же должностные обязанности Замлинского каким-либо образом касается оружия, такое решение преступно", – заявил Шабунин.

Напомним, Государственная аудиторская служба официально подтвердила, что в Минобороны закупали куриные яйца по 17 грн за штуку. Тогда ущерб для государства мог составить 4 млрд грн.

Ранее журналисты обнародовали копию контракта, заключенного между Минобороны и компанией "Актив компани" о поставке продуктов питания в тыловые части ВСУ в Черкасской, Черниговской, Житомирской, Киевской, Сумской и Полтавской областях.

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